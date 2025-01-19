Ë¾ºÎ¶¤¬ÄËº¨¤Î2ÇÔÌÜ¡¡¶âÊö»³¤Ï¶ÌÏÉ¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡ÈÌµ½ý¡É¤Ç½é¤ÎÃæÆü¾¡¤Á±Û¤·¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï5¾¡ÌÜ¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤¹
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê8ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯1·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï19Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç8ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¹Ë³Í¤ê¤òÁÀ¤¦Âç´Ø¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê25¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÏÂç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÅìÁ°Æ¬4ËçÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê33¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢²áµî11¾¡5ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤ÎËö¡¢²¡¤·ÅÝ¤µ¤ìÄËº¨¤Î2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¡È²£¹ËÂ¹ÂÐ·è¡É¤Ï¶×ºù¤¬¤ò²¦Ë²·âÇË¤·¡¢3¾¡5ÇÔ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï12Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÉã¤ÇÍ¥¾¡32ÅÙ¤ò¸Ø¤ë°ÎÂç¤ÊÂçË²¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÌ¿Æü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦Ë²¤Ï¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º2ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¡¢¶×ºù¤ÏÀ±¤ò3¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤«¤éÂç¶ä°É¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ò·ë¤Ã¤¿Âç´Ø¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÏÀ¾¾®·ë¡¦¼ãÎ´·Ê¤È·ãÆÍ¡£¼ãÎ´·Ê¤òÀª¤¤¤è¤¯´ó¤êÀÚ¤ê¡¢5¾¡3ÇÔ¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤«¤é14Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÀ¾Á°Æ¬5ËçÌÜ¡¦ÀéÂåæÆÇÏ¤ÏÀ¾Á°Æ¬8ËçÌÜ¡¦ÊõÉÙ»Î¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ê¤ÇÇÔ¤ì¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯½éÆü¤«¤é¾¡¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÀ¾Á°Æ¬14ËçÌÜ¡¦¶âÊö»³¤Ï40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅìÁ°Æ¬10ËçÌÜ¡¦¶ÌÏÉ¤ËÂÐ¤·¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤À¡£²¿ÅÙ¤«²¡¤·ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤âºÇ¸å¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ÇÇ´¤ë¶ÌÏÉ¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ´ó¤êÀÚ¤ê¡¢Ìµ½ý¤Ç½é¤ÎÃæÆü¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡8ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ò½ª¤¨¡¢Á´¾¡ÎÏ»Î¤Ï¶âÊö»³¤Î¤ß¡¢1ÇÔ¤ÏÂºÉÙ»Î¡¢ÀéÂåæÆÇÏ¡¢ÄÉ¤¦2ÇÔÀª¤ÏË¾ºÎ¶¡¢²¦Ë²¡¢Âç±ÉæÆ¡¢¶ÌÏÉ¤Î4¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡