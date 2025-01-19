今週の【重要イベント】機械受注、米大統領就任式、日銀金融決定会合 (1月20日～26日)
――――――――――――――――――― 1月20日 (月) ――
◆国内経済
★11月機械受注 (8:50)
・11月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・11月設備稼働率 (13:30)
・11月第3次産業活動指数 (13:30)
・12月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★米国市場休場（マーティン・ルーサー・キング牧師生誕祭）
★米大統領就任式 (ワシントンD.C. )
★中国1月最優遇貸出金利 (10:00)
・ドイツ12月生産者物価指数 (16:00)
・ユーロ圏11月建設業生産高 (19:00)
・ユーロ圏財務相会合
・欧州議会本会議 (ストラスブール、～23日)
・世界経済フォーラム (ダボス会議、～24日)
――――――――――――――――――― 1月21日 (火) ――
◆国内経済
・11月食品スーパー売上高 (13:00)
・40年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・英国12月失業率 (16:00)
・ドイツ1月ZEW景況感指数 (19:00)
・ユーロ圏1月ZEW景況感指数 (19:00)
・EU経済・財務相理事会（ECOFIN）
【海外決算】
[米]ネットフリックス 、チャールズシュワブ 、3M
――――――――――――――――――― 1月22日 (水) ――
◆国内経済
・オートモーティブ ワールド (東京ビッグサイト、～24日)
◆国際経済ｅｔｃ
・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)
★米国12月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23日0:00)
・マレーシアｰ中銀が政策金利を発表
・米国20年国債入札
・北朝鮮が最高人民会議 (国会に相当) を招集
【海外決算】
[米]P&G 、ジョンソン・エンド・ジョンソン 、アボットラボラトリーズ 、トラベラーズ 、ハリバートン 、ユナイテッドエアラインズ
――――――――――――――――――― 1月23日 (木) ――
◆国内経済
★日銀金融政策決定会合 (1日目)
★12月貿易統計 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・12月首都圏マンション市場動向 (14:00)
・12月全国スーパー売上高 (14:00）
・11月月例経済報告
◆国際経済ｅｔｃ
・台湾市場が休場
・米国新規失業保険申請件数 (22:30)
・ユーロ圏1月消費者信頼感 (24日0:00)
・米国週間石油在庫統計 (24日1:00)
・トルコ中銀が政策金利を発表
【海外決算】
[米]インテュイティブ 、テキサス・インスツルメンツ 、エレバンス・ヘルス 、アメリカン航空 /[韓]SKハイニックス、現代自動車、LGエレクトロニクス