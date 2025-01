【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するアップデート情報を公開した。1月20日のメンテナンス後より順次実装を予定。

本日の発表では4周年のタイミングに合わせて行なわれるアップデート情報がまとめて公開。1月20日より1日1回無料10回募集キャンペーンが実施され、最後の3日間は各20連が無料となり、最大100連分のガチャを無料で回す事ができる。さらに、こちらの終了後の1月27日11時よりガチャでの星3生徒の排出率が3%から6%へ増加する。

新開催のイベント「CODE BOX ミレニアムに迫る影 一つの問と二つの答え」では、3周年の際にも用意されていたミニゲーム「フィールド探索」がプレイできる。今回は敵の視点を避けつつミッションクリアを目指すコンテンツがプレイできる。

また、アニバーサリーにあわせたログインボーナスやドロップ3倍キャンペーン、任務の新エリア28および装備のTier10装備が登場。加えて、レベル50以下の先生に対し、AP消費時の経験値が増えるボーナスが常設化される。そのほか、カフェの訪問機能など新機能も実装される。

さらに、新たな総力戦「ゲブラ(屋外戦)」が開催決定。こちらではトーメントを上回る難易度・ルナティックが実装される事となった。これに合わせて1撃あたりのダメージ上限が400万だったところ、引き上げられるという。そのほか、メインストーリーのEx.「デカグラマトン」編 第2章 Part2が2月3日のメンテナンス後に追加。公開されたビジュアルには雪遊びを楽しむゲーム開発部4人の姿が確認できる。

ゲーム外の情報としては新作グッズの発売が決定。今回実装がアナウンスされたセイアたちのアクリルスタンド、アクリルキーホルダーや冷感グラス、洋食器のブランド・ノリタケが手掛けるティーパーティーのロゴ入りカップ&ソーサーの販売も決定した。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.