¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤¬µïºÂ¤ê·è¤á¹þ¤ß¤«¡¡¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤è¤ê¤ª¶â¡×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤¦£Æ£×¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¡Ê£²£²¡Ë¤¬àµïºÂ¤êá¤ò·è¤á¼ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç£±¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢º£µ¨¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹½ÁÛ³°°·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ°ÜÀÒ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤«¤é°ÜÀÒ¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î¥¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ç¤ÊÍýÍ³¤ÏÇ¯Êð¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó£²£°²¯±ß¤ÎÇ¯Êð¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸ÂÔ¶ø¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¤¿¤á¡¢ÂçÉý¤ÊµëÍ¿ºï¸º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤Î¥¿¥Í¡£Êä¶¯¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÇ¯ÊðÏÈ¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Æ¥£¤òÊü½Ð¤·¤¿¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢£²£°£²£·Ç¯£¶·î£³£°Æü¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤í¤½¤í·èÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£