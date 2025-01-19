63ºÐ½÷À¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹Ô°÷¤¬ÃÏÆ»¤ËÃÛ¤¤¤¿¡Ö¶ä¹Ô¤Î¿®Íê¡×¡ÄÆÍÁ³¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¸å¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡ÖÎÞ¤Î¥á¥â¡×
»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é½½¿ô²¯±ß¤Î¸ÜµÒ¤Î¶âÉÊ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï1·î14Æü¡¢¸µ¹Ô°÷¤Îº£Â¼Í³¹áÍýÍÆµ¿¼Ô¡Ê46ºÐ¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¤Ï2020Ç¯4·î¡Á2024Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¸ÜµÒ¤ÏÌó60¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Åð¤ó¤À¶â²ô¤ò¼ÁÅ¹¤Ç¸½¶â²½¤·¡¢FX¤ä¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬2024Ç¯9·î¡¢ÎýÇÏ»ÙÅ¹Æâ¤Î¸ÜµÒ¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤éÌó20¥¥í¤Î¶â²ô¡Ê2²¯6000Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿º£Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¶ä¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤Ï¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ç¸ÜµÒ¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Ô°÷¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯M¶ä¹Ô¤Ë¶Ð¤á¤ë¸½Ìò¹Ô°÷¡¦ÌÜ¹õÅßÌï¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¶ä¹Ô°÷¤°¤À¤°¤ÀÆüµ¡Ù¡Ê»°¸Þ´Û¥·¥ó¥·¥ã¡¢2022Ç¯10·îÈ¯¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶ä¹Ô¤Î»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤äÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°²óµ»ö¡ÒÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä63ºÐ½÷À¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹Ô°÷¤¬¼«¤é»à¤òÁª¤ó¤À¡Ö¶âÍË¤ÎÌë¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Áë¸ý¤Ç¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤Ã¤¿Ìî¸«ÈþÄÅ»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Î¼«»¦¤ò¤á¤°¤ë¶ä¹Ô¤ÎÂÐ±þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÊËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡Ö¼«»¦¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Ê¡×
°¤Éô»ÙÅ¹Ä¹¤ËÌî¸«¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊó¹ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤µ¤Ã¤°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¤Ê¡£¼«»¦¤Î¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¡£»à¤ó¤ÀÍýÍ³¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤È¥¥ß¤Ç¹Í¤¨¤í¡£Áò¼°¤Ï¥¥ß¤¬»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×
Ì¼¤µ¤ó¤ËºÆ¤ÓÅÅÏÃ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤Î¤¬¿´¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÉô¤Ë¤Ï»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿Æ±Î½¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
Ì¼¤µ¤ó¤ÏÅÅÏÃ¸ý¤Ç¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
À¼¤ò¤¢¤²¤Æµã¤¯½÷À¹Ô°÷¤¿¤Á
¡Ö¤ªÊì¤µ¤Þ¤ÈÃç¤Î¤è¤«¤Ã¤¿Æ±Î½¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤Æ¡×
Å¬Åö¤ÊÍýÍ³¤ò¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Î×»þ¤ÇÍ¼Îé¤ò¾·½¸¤·¡¢»ÙÅ¹¤ÎÁ´°÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÌî¸«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤´¼«Âð¤Ç³¬ÃÊ¤òÆ§¤ß³°¤·¡¢¸åÆ¬Éô¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤Ð¤é¤¯¤ÎÀÅ¼ä¤Î¤¢¤È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿½÷À¹Ô°÷¿ô¿Í¤¬¿ÍÌÜ¤âØß(¤Ï¤Ð¤«)¤é¤ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æµã¤¤¤¿¡£Áòµ·¡ÊÃí1¡Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊºØ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Å¾¶Ð¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿°¤Éô»ÙÅ¹Ä¹¤ò½ü¤¡¢Á´°÷¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍâ·î¡¢Ì¼¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÊì¤Î²ÙÊª¤ò°ú¤¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍèÅ¹¤·¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤¬¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢Âà¿¦¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¿È¤òÆþ¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤«¤é¶ä¹Ô¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÀ©Éþ¤À¤±¤Ï¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤º¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÇÑ´þ½èÊ¬¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ì¼¤µ¤ó¤ÏÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¼å¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬µß¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃí1¡ÛÁòµ·
Áòµ·¸å¡¢¿Í»öÉô¤Ï¡¢°äÂ²¤È¤ÎÁë¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¤è¤ë»àË´¿ÇÃÇ½ñ¡×¤ò°äÂ²¤«¤éÄó½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¡£Âà¿¦¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¤é¡¢¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ä½»Ì±É¼¤Ç¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»àË´¿ÇÃÇ½ñ¤¬É¬Í×¤À¤È¸À¤¦¡£»ä¤¬ÃÇ¤ë¤È¡¢°ÛÆ°¤·¤¿¸µ»ÙÅ¹Ä¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°äÂ²¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¡£¿äÂ¬¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î»à¤¬¶ä¹Ô¤Î¶ÈÌ³¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¾ÚÌÀ¡É¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
½÷À¹Ô°÷¤Î´ù¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥á¥â
Ìî¸«¤µ¤ó¤Î´ù¤Î½ñÎà¤ò¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ªµÒ¤Î²ÈÂ²¹½À®¤ä»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ì¤ÎÌ¾Á°¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤ä¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹ÔÀè¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢»öºÙ¤«¤Ë¥á¥â¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë¥á¥â¤ËÌÜ¤¬Î±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÒÎÓÅÄ¤µ¤ó £±Ç¯Á°¤«¤éÂ¤¬°¤¯¤ÆÆþ¸ý¤Î³¬ÃÊ¤¬¤Î¤Ü¤ê¤Ë¤¯¤¤ ¤ª·Þ¤¨É¬Í×¡Ó
¤½¤Î¥á¥â¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ªµÒ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸åÆü¡¢Áë¸ý¤Ç°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë»ä¤Ë¹âÎð¤Î½÷ÀµÒ¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢Ìî¸«¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤±¤É¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×
¹ÔÆâ¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼«Âð¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Èà½÷¤Î´é¤¬¤ß¤ë¤ß¤ëÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Øº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¿ÆÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¿Í¤¬¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤À¼ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£»ä¤ÎÌ¿¤ò¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¡×
Åê»ñ¿®Â÷¤ò¤¤¤¯¤éÇä¾å¤²¤¿¡¢¹ñºÄ¤ò¤É¤ì¤À¤±Çä¤Ã¤¿¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤É¤ì¤À¤±Íø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤âÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ìî¸«¤µ¤ó¤âÆü¡¹¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤À¤±¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ìî¸«¤µ¤ó¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È
Ìî¸«¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»ÙÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿12Ç¯¤Î´Ö¡¢Èà½÷¤¬¤³¤³¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤âÃÎ¤é¤º¡¢Ã¯¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Î¥í¥Ó¡¼°ÆÆâ¶ÈÌ³¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¶ä¹Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡È¿®Íê¡É¤È¤¤¤¦ºâ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹±Ä¶È¥Þ¥ó¡¦¿ûÊ¿·¯¤¬²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÆþ¹Ô¤·¤Æ¤«¤é£²Ç¯È¾¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¡¢Åìµþ¤Î¹ñÎ©(¤¯¤Ë¤¿¤Á)»ÙÅ¹¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ç²¼¾®´ä»ÙÅ¹¤òµî¤Ã¤¿¡£°¤Éô»ÙÅ¹Ä¹¤â¿ûÊ¿·¯¤â±ÉÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ì¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤â¶ä¹Ô¶È³¦¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
----
¡Ú¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à¡Û¡ØÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä63ºÐ½÷À¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹Ô°÷¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡Ö¶âÍËÆü¤ÎÌë¡×¡Ù
Êé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡Ä63ºÐ½÷À¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¹Ô°÷¤¬¼«¤é»à¤òÁª¤ó¤À¡Ö¶âÍËÆü¤ÎÌë¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥Û¥Æ¥ë,
¿ÀÆàÀî,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Í¥¸