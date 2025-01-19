¸µ¥â¡¼Ì¼¡£Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¡¢²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¤Ø¡¡ÍýÍ³¤È¡Ö¿´¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡×Ä¹Ê¸É½ÌÀ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤ÎÆ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê35¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Ä¹Ê¸¤ÇÍýÍ³¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡¢Ä¹Ê¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£»ä¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯°ìÌÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë»ö¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢Æü¡¹¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°Â¿´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢·ë²Ì¡¢¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢´º¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÉÔ°Â¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡2023Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¶¯Ç÷À¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢À©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤â¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1·î19Æü¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ËÆþ¤Ã¤¿µÇ°Æü¡£¡Ö·ÝÇ½À¸³è22Ç¯¡¢»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¡¢º£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡Æ»½Å¤Ï2003Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£14Ç¯11·î¤ËÂ´¶È¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ³«¡£23Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¶¯Ç÷À¾ã³²¡×¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¢£Á´Ê¸
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£
»ä¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¤»ö¤âÈá¤·¤¤»ö¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤ÆÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¡¢
¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»ö¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯°ìÌÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë»ö¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢Æü¡¹¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
°Â¿´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢·ë²Ì¡¢¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢´º¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÉÔ°Â¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìºòÇ¯Ëö¤Ë¡Ø¶¯Ç÷À¾ã³²¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âºÆ³«¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤º£¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢
º£¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¿»Å»ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
²ñ¼Ò¤Ë¤â¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡¢2025Ç¯1·î19Æü¡¢»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ22Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½À¸³è22Ç¯¡¢
»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡¢
³§¤µ¤ó¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢
¤½¤ì¤ÏµÙ¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¬1ÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¡¢º£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î19Æü
Æ»½Å¤µ¤æ¤ß
¡Ú²èÁü¡Û·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡¢Ä¹Ê¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£»ä¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö°Â¿´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢·ë²Ì¡¢¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢´º¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÉÔ°Â¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡2023Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¶¯Ç÷À¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢À©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤â¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1·î19Æü¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ËÆþ¤Ã¤¿µÇ°Æü¡£¡Ö·ÝÇ½À¸³è22Ç¯¡¢»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¡¢º£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡Æ»½Å¤Ï2003Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£14Ç¯11·î¤ËÂ´¶È¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ³«¡£23Ç¯Ëö¤Ë¡Ö¶¯Ç÷À¾ã³²¡×¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¢£Á´Ê¸
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø
¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£
»ä¡¢Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ÎÁ´¤Æ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
»ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤¤»ö¤âÈá¤·¤¤»ö¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤·¤ÆÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬1ÈÖ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¡¢
¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»ö¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯°ìÌÌ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë»ö¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤Î¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä¶²ÉÝ¿´¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢Æü¡¹¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
°Â¿´¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢·ë²Ì¡¢¤Þ¤¿ÉÔ°Â¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤º¡¢´º¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÉÔ°Â¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìºòÇ¯Ëö¤Ë¡Ø¶¯Ç÷À¾ã³²¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Û¤Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âºÆ³«¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤º£¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ëÃæ¡¢
º£¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Æ¤¿»Å»ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¡¢¸Â³¦¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
²ñ¼Ò¤Ë¤â¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡¢2025Ç¯1·î19Æü¡¢»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ22Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
·ÝÇ½À¸³è22Ç¯¡¢
»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¡¢
³§¤µ¤ó¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢
¤½¤ì¤ÏµÙ¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¬1ÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
²Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¡¢º£¡¢»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº°ìÇÕ¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î19Æü
Æ»½Å¤µ¤æ¤ß