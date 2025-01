ORANGE RANGEが、自身主催で開催する対バン企画ライブ<縁舞 -vol.17->の対バンアーティストを発表した。2月22日のインディーズデビュー記念日に、神奈川・川崎CLUB CITTA’で開催する<縁舞 -vol.17->だが、今回は三つ巴戦として、バンドシーンを共に走り抜けてきた同年代のthe telephonesとTOTALFATの2組がゲスト出演することが決定した。それに合わせて、イベントサブタイトルが“1983同走会”に決まったことも発表された。

ライブ情報



◆ORANGE RANGE presents<縁舞 -vol.17- “1983同走会”>日程:2025年2月22日(土)会場:神奈川・川崎CLUB CITTA'開場 / 開演:17:00 / 17:45料金:ALL STANDING 5,800円(消費税込 / ドリンク代別)出演:ORANGE RANGE vs the telephones vs TOTALFAT問い合わせ:KM MUSIC 045-201-9999(平日11:00〜13:00 / 15:00〜17:00)[チケット一般発売日]2025年1月19日(日)AM10:00より各プレイガイドにて発売https://orangerange.tix.to/ENB17◆RANGE AID+ presents<RWD← SCREAM 025>https://orangerange.com/feature/rwd025[チケット料金]1Fスタンディング:5,800円(税込)2F指定席:6,300円(税込)2F親子席:大人6,300円(税込)/ 子供2,500円(税込)※全てドリンク代別※広島・石川公演は1Fスタンディングのみの受付になります。[スケジュール]2025年9月6日(土)福岡・ Zepp Fukuoka 16:45 / 17:302025年9月7日(日)広島・広島CLUB QUATTRO 16:45 / 17:302025年9月12日(金)愛知・Zepp Nagoya 17:30 / 18:302025年9月13日(土)大阪・Zepp Osaka Bayside 16:30 / 17:302025年9月15日(月・祝)石川・金沢EIGHT HALL 16:30 / 17:002025年9月21日(日)宮城・仙台GIGS 16:45 / 17:302025年9月23日(火・祝)北海道・Zepp Sapporo 16:45 / 17:302025年10月3日(金)東京・Zepp DiverCity 17:30 / 18:302025年10月4日(土)東京・Zepp DiverCity 16:00 / 17:00[RANGE AID+年額会員チケット最速先行受付]受付期間:2025年1月11日(土) 20:30〜1月26日(日)23:59枚数制限:1会員につき1申込4枚まで会員サイトにログインの上、ツアー特設サイトよりお申し込みください。