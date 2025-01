【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日

「リオ」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」において新キャラクター「リオ」を実装する。

アニバーサリーの限定キャラクターとして「ネル(制服)」に加えリオの実装が決定した。これまでメインストーリーには登場していたものの、プレイアブルキャラクターとしての実装が待たれる形になっており、ついに実装されることが明らかになった。ボイスは声優のLynnさんが担当。詳細は追って記載する。

【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~ スペシャルステージ Day3】

