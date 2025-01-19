中島健人、初の全国ツアー開催決定 7都市のホール巡る
【モデルプレス＝2025/01/19】中島健人が、4月より全国7都市12公演をまわる初の全国ツアー「KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N/ bias” 巡」 の開催を発表した。
【写真】中島健人、ベッドでキス
（modelpress編集部）
4月17日（木）大阪フェスティバルホール
4月21日（月）・22日（火）愛知 Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
5月3日（土・祝）福岡・福岡サンパレス
5月6日（火）広島 広島文化学園HBGホール
5月16日（金）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru
6月23日（月）宮城・仙台サンプラザホール
7月16日（水）・17日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
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【写真】中島健人、ベッドでキス
◆中島健人、初の全国ツアー決定
（modelpress編集部）
4月17日（木）大阪フェスティバルホール
4月21日（月）・22日（火）愛知 Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
5月3日（土・祝）福岡・福岡サンパレス
5月6日（火）広島 広島文化学園HBGホール
5月16日（金）北海道 札幌文化芸術劇場 hitaru
6月23日（月）宮城・仙台サンプラザホール
7月16日（水）・17日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
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