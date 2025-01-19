¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×5Áª¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹·æºîÁª
²áµî5ËüËÜ¤Îµ»ö¤è¤êÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯5·î16Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Âç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¶áÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç3¿©Ãë¿²ÉÕ¤¤ÎÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ëÌµ¿¦¤ÎÃË¤ÈÊë¤é¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤è¤ê¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¤À¤±¤ì¤É¡¢¶²¤é¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÈ¾Ê¬¤À¤Ê¡¢¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎËµ¤é¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ä¤¬¤ª¼à¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤¸¤µ¤ÞÊý¤È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌëÍ·¤Ó¤ä¥â¥Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ê¥ó¥Ñ»Õ¤Înote¤ÎÍÎÁµ»ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ø
¡¡
¡¡4·î¤«¤é¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê´üÅª¤Ë¤ªÅ¹¡Ê¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅù¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ
¡¦µ¤Á°¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥±¥Á¤é¤Ê¤¤ÃËÀ
¡¦¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤ÆÍ·¤ÖÃËÀ
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¥â¥Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹¤¯½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅÙ¡¹¸«¤«¤±¤ë¡Öº£Æü¤Î¥Ê¥ó¥Ñ½Ñ¡×¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤½÷À¤òÃÇ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¥¹¥¥ë¡×¡Ö¥Ê¥ó¥ÑÀ®¸ùÎ¨¤òÇú¾å¤²¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Ï¤³¤ÎºÝ°ìÀÚËº¤ì¤Æ¡¢35Ç¯´Ö¤â½÷¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥â¥Æ¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹¥¤«¤ì¤ëÅØÎÏ¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤µ¤¨Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È5Áª¡×¤ò¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¤½¤Î¡Áê¼ê¤ÎÁÆÃµ¤·
¡¡X¤Ç¤ÏÆü¤¬¤Ê°ìÆü¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÁÆÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤Ö¤ÄÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤ÃËÀ¤Ïº£¤¹¤°Áê¼ê¤ÎÁÆÃµ¤·¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áé¤»¤Ê¤è¡×¡ÖÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤ÉþÁõ¤ÏÆ¬¤¬°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡×¡Ö¾ÍèÀ¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å´Ø·¸¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤òµö¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¡£¤´¼«¿È¤¬¤ªÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¢¡¤½¤Î¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡Í¥½¨¤ÊÃËÀ¤Û¤É¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²æ¡¹½÷¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ï¥ª¥Á¤â°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¿¿·õ¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃËÀÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¤è¤·¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀµÏÀ¡×¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤´¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤¬¤ª·ù¤¤¤Ê¤éÊÌ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤Ë¤âÎ¥º§¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ì£Êý¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¶áÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç3¿©Ãë¿²ÉÕ¤¤ÎÀ¸³è¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ëÌµ¿¦¤ÎÃË¤ÈÊë¤é¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤è¤ê¤Ï¥¤¡¼¥¸¡¼¤À¤±¤ì¤É¡¢¶²¤é¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÈ¾Ê¬¤À¤Ê¡¢¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ°²è¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ê¥ó¥Ñ»Õ¤Înote¤ÎÍÎÁµ»ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ø
¡¡
¡¡4·î¤«¤é¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤¢¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê´üÅª¤Ë¤ªÅ¹¡Ê¥¥ã¥Ð¥¯¥éÅù¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ
¡¦µ¤Á°¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥±¥Á¤é¤Ê¤¤ÃËÀ
¡¦¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤ÆÍ·¤ÖÃËÀ
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¥â¥Æ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹¤¯½÷À¤Ë¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅÙ¡¹¸«¤«¤±¤ë¡Öº£Æü¤Î¥Ê¥ó¥Ñ½Ñ¡×¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤½÷À¤òÃÇ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¥¹¥¥ë¡×¡Ö¥Ê¥ó¥ÑÀ®¸ùÎ¨¤òÇú¾å¤²¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤Ï¤³¤ÎºÝ°ìÀÚËº¤ì¤Æ¡¢35Ç¯´Ö¤â½÷¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥â¥Æ¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹¥¤«¤ì¤ëÅØÎÏ¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤½¤³¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤µ¤¨Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤ëÃËÀ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È5Áª¡×¤ò¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¤½¤Î¡Áê¼ê¤ÎÁÆÃµ¤·
¡¡X¤Ç¤ÏÆü¤¬¤Ê°ìÆü¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÁÆÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤Ö¤ÄÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Æ¤¿¤¤ÃËÀ¤Ïº£¤¹¤°Áê¼ê¤ÎÁÆÃµ¤·¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Áé¤»¤Ê¤è¡×¡ÖÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤ÉþÁõ¤ÏÆ¬¤¬°¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¡×¡Ö¾ÍèÀ¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê¾å´Ø·¸¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤òµö¤·¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Ï´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤Ï¤º¡£¤´¼«¿È¤¬¤ªÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
¢¡¤½¤Î¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡Í¥½¨¤ÊÃËÀ¤Û¤É¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·²æ¡¹½÷¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ï¥ª¥Á¤â°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¿¿·õ¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÃËÀÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤ä¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï¤è¤·¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÀµÏÀ¡×¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï°¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤´¼ç¿Í¤Î¤³¤È¤¬¤ª·ù¤¤¤Ê¤éÊÌ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤Ë¤âÎ¥º§¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ì£Êý¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Í¡×¤È¿ÀÌ¯¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£