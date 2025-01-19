1月19日、中京競馬場で行われた11R・日経新春杯（G2・4歳上オープン・ハンデ・芝2200m）は、西村淳也騎乗の4番人気、ロードデルレイ（牡5・栗東・中内田充正）が快勝した。3馬身差の2着に3番人気のショウナンラプンタ（牡4・栗東・高野友和）、3着に7番人気のマイネルエンペラー（牡5・栗東・清水久詞）が入った。勝ちタイムは2:09.8（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、ヴェローチェエラ（牡4・栗東・須貝尚介）は4着、2番人気で浜中俊騎乗、メイショウタバル（牡4・栗東・石橋守）は11着敗退。

【白富士S】断然人気ロードデルレイがオープン初勝利

ロードカナロア産駒

西村淳也騎乗の4番人気、ロードデルレイが嬉しい重賞初制覇を飾った。レースはメイショウタバルが飛ばしていく展開の中、ロードデルレイは中団馬群の内目でじっと我慢。勝負どころでもスムーズに上手く開いた内から押し上げていくと、直線入口から一気に先頭へ。2着以下を突き放す完勝劇で距離延長も問題はなかった。

ロードデルレイ 9戦6勝

（牡5・栗東・中内田充正）

父：ロードカナロア

母：デルフィーノ

母父：ハーツクライ

馬主：ロードホースクラブ

生産者：ケイアイファーム

【全着順】

1着 ロードデルレイ 西村淳也

2着 ショウナンラプンタ 鮫島克駿

3着 マイネルエンペラー 幸英明

4着 ヴェローチェエラ 川田将雅

5着 サトノグランツ 松山弘平

6着 キングズパレス M.デムーロ

7着 マイネルメモリー 菱田裕二

8着 バトルボーン 横山武史

9着 サリエラ 団野大成

10着 ヴェルトライゼンデ A.ルメートル

11着 メイショウタバル 浜中俊

12着 プラチナトレジャー 田口貫太

13着 タッチウッド 武豊

14着 ホールネス 坂井瑠星

15着 ケイアイサンデラ 藤懸貴志

16着 サンライズアース 池添謙一