モデルのマギーが、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ丈のゴルフウェアから美脚をのぞかせる全身ショットを公開した。マギーは「コブラの最新ドライバー試打してきました!!最新の技術がすごかった!ぜひ観て!そしてみんなも試打してみてほしい」と投稿し、「Check out my new YouTube」と動画視聴も呼びかけた。ファンからは「ゴルフウェア姿が格好ィ〜」「かっこよくてかわいい!」「スタイル抜群」「マギーさん、とても素敵です!!」「美脚でんがな」「マギーちゃんコブラなの?渋い選択ですね!」などの声が寄せられている。