BMSG×ちゃんみな、『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲リリース決定
BMSGがちゃんみなを迎え開催しているガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAが、プレデビュー曲「Drop」を1月31日にリリースすることを発表した。
◆HANA 画像
HANAが誕生した『No No Girls THE FINAL』の様子が初公開された1月12日の配信では、最大同時接続者数が異例の56万人超え、「#ノノガファイナル」がXトレンド1位を獲得、「#MOMOKA」「＃CHIKA」「#YURI」などメンバーの名前も続々とトレンドインするなど、盛り上がりを見せていた。また、最終審査の模様は1月17日に公開された『No No Girls』第15話でも放送され、1月19日の時点で174万回再生を記録、YouTube急上昇ランクでも1位を記録した。
リリース情報
2025年1月31（金）配信開始
◆HANA プロフィール
BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 2024『No No Girls』から誕生した。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、 MAHINAからなる、7名組ガールズグループ。
▲CHIKA
▲NAOKO
▲JISOO
▲YURI
▲MOMOKA
▲KOHARU
▲MAHINA
イベント情報
2025年3月23日（日）大阪・グランキューブ大阪 メインホール
2025年3月31日（月）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
［チケット詳細］
受付期間：1月12日（日）16:30〜1月23日（木）23:59
HANA Official Fan Club会員先行：https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members
B-Town＜Architect＞会員先行：https://bmsg.shop/pages/b-town
『No No Girls』番組配信スケジュール
本編（YouTube）：2024年10月4日（金）〜 毎週金曜日20:00配信
完全版（Hulu）：2024年10月6日（日）〜 毎週日曜日12:00配信
公式応援番組『No No Girls Night』（日本テレビ・長崎国際テレビ）
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
放送日時：2024年10月9日（水）〜 毎週水曜日24:59放送
［『No No Girls』番組関連情報］
番組公式サイト：https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
番組公式YouTube：https://www.youtube.com/c/BMSG_official
Hulu公式サイト：https://www.hulu.jp/
X：https://x.com/nonogirls_x/
Instagram：https://www.instagram.com/nonogirls_official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@nonogirls_official
関連リンク
◆HANA オフィシャルYouTubeチャンネル
◆HANA オフィシャルX
◆HANA オフィシャルInstagram
◆HANA オフィシャルTikTok
◆『No No Girls』オフィシャルサイト