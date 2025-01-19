GOTCHAROCKA、2025年のスケジュール解禁。13カ所をまわる全国ツアー＋全8公演のショートツアー開催決定
GOTCHAROCKAが、2025年のライブスケジュールを発表した。併せて、新アーティスト写真も公開された。
◆GOTCHAROCKA 写真 / 動画
2024年から開催中の全国ツアー＜GOTCHAROCKA WINTER CIRCUIT 24’〜25’「Go Round 0 to 0」＞のファイナル公演が渋谷DIVEで開催され、その直後にGOTCHAROCKAの2025年のスケジュールが一挙公開となった。まず、メンバーの生誕祭が6月28日、8月11日、11月16日に開催される。そして、彼らの結成記念日である8月18日に渋谷duo MUSIC EXCHANGEから始まる合計13カ所の全国ツアー＜390 degrees＞が開催されるとのことだ。ツアーファイナルは10月12日のVeats Shibuyaで締め括られる。
ライブ情報
・Jui’s Birthday Live
6月28日（土）新宿ReNY
・Toya’s Birthday Live
8月11日（月・祝）新横浜NEW SIDE BEACH!!
・Jun’s Birthday Live
11月16日（日）新宿ReNY
◆GOTCHAROCKA 13th Anniversary Tour＜390 degrees＞
2025年
-13th Anniversary day-
8月18日（月）東京・duo MUSIC EXCHANGE
8月23日（土）埼玉・西川口Hearts
8月24日（日）千葉・柏ThumbUP
9月5日（金）北海道・札幌SPiCE
9月7日（日）宮城・仙台ROCKATERIA
9月14日（日）愛知・名古屋SPADE BOX
9月15日（月・祝）静岡Sunash
9月20日（土）岡山IMAGE
9月21日（日）広島SECOND CRUTCH
9月23日（火・祝）福岡DRUM SON
9月27日（土）大阪・OSAKA MUSE
9月28日（日）兵庫・神戸VARIT.
TOUR FINAL
10月12日（日）東京・Veats Shibuya
◆GOTCHAROCKA Spin-off Tour Around The Kanto Range
＜13年目ノ禁遊戯＞
2025年
5月4日（日）神奈川・横浜BAYSIS
5月5日（月・祝）神奈川・横浜BAYSIS
5月10日（土）千葉・稲毛K’S DREAM
5月11日（日）千葉・稲毛K’S DREAM
5月17日（土）東京・SHIBUYA REX
5月18日（日）東京・SHIBUYA REX
5月31日（土）群馬・前橋DYVER
6月1日（日）群馬・前橋DYVER
※チケット詳細近日発表
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