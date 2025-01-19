2ºîÏ¢Â³¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Æü¸þºä46¡¦Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¤¬½µ¥×¥ì¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
1·î20Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤5¹æ¡Ù¤Ï9¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¡ÖÆü¸þºä46ÆÃ½¸¡×¡£
¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï»Í´üÀ¸¡¦17ºÐ¤Î"¤·¤ç¤²¤³"¤³¤ÈÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡£
2024Ç¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼È´Å§¤Ë±Ç²è¼ç±é¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿Èà½÷¤¬¸ì¤ë¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤ÈÅÜÅó¤ÎºòÇ¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¸åÇÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¢£ÌÀ¤ë¤¤¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï
¡½¡½ºòÇ¯4·î°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡Ëè²ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£º£²ó¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½º£²ó¤Ï¡ÖÀµ¸»»Ê¤µ¤ó¤È²á¤´¤¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¡×¡£Àµ¸»»Ê¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê³ØÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë......¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡·ë¶É¡¢ÊÙ¶¯Ãæ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¼ÙËâ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢ÊÙ¶¯Ãæ¤Î4¤Ä¾å¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤µ¤»¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤À¤ëÍí¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£º£»×¤¨¤Ð¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤ÊËå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤ï¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤¢¤Èº£²ó¡¢Öà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°ÊÁ°¡¢¡Ö¿À¼Ò¤Î¿ÀÀ»¤Ê¶õµ¤¤¬¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î"¿ÀÀ»¤µ"¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿¿·õ¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¤µ¤ó¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥³¤·¤«Ì³¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é»ä¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÆ¯¤±¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ°ìÌÌ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÎÉ¤¤¥«¥Ã¥È¤¬»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï½é¤á¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Æ±´ü¡¦Æ£Öº¡Ê¤Õ¤¸¤·¤Þ¡Ë²ÌÊâ¤µ¤ó¤È¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼´ü´Ö¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¡£Àµ¸»»Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÜÅó¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Á°²ó¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¸«¼º¤ï¤º¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤¿¤ê¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÀ¤ë¤¤¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀèÇÚÊý¤äÆ±´ü¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÇÚ¤È¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡»Í´üÀ¸Á´ÂÎ¤Ç¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬1Ç¯Á°¤È¤ÏÃÊ°ã¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú²°¤Ç¤â¡¢½é´ü¤Ï»Í´üÀ¸¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤ÏÀèÇÚÊý¤ÎÎÙ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤ÎÀèÇÚ¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡©
Àµ¸»»Ê¡¡ºÇ½é¤Ï郄¶¶Ì¤ÍèÆú¡Ê¤ß¤¯¤Ë¡Ë¤µ¤ó¤ä»³¸ýÍÛÀ¤¡Ê¤Ï¤ë¤è¡Ë¤µ¤ó¡Ê¶¦¤Ë»°´üÀ¸¡Ë¡¢ºÇ¶á¤Ïº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¡Ê°ì´üÀ¸¡Ë¤ä¾®ºäºÚ½ï¤µ¤ó¡ÊÆó´üÀ¸¡Ë......¡£Ã¯Èà¹½¤ï¤ºÎÙ¤Ë¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Ã¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¾ï¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¡×¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤È¤â¾¯¤·¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¸þºä46¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê»ä¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÆ¤¸ì¤ë¤Î¤âÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹
¡½¡½ºò½©¡¢»Í´üÀ¸Á´°÷½Ð±é¤Î±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤Ç¼ç±é¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸»»Ê¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤è¤¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤«¤é±éµ»¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤âÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½´°À®¤·¤¿±Ç²è¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Àµ¸»»Ê¡¡ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡Ö¤¢¤Î¤ª¼Çµï¤Ï¤³¤¦±Ç¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¼Â¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¼¡¤Ï¤¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ¶á¤Î»ä¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¤«¡£
Àµ¸»»Ê¡¡ºòÇ¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï°ìÅÙÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤ÏÍî¤Á¹þ¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö»ä¡¢º£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¡£¤è¤·¡¢¼¡¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡Âç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¹¥¤¤òÎÈ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÉ½¸½¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼«¿È¤Çºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ç¤ÎÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤ò¡¢»þ¡¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¡¡¼«Ê¬¤Î¶Ê¤òÃÆ¤¸ì¤ë¤Î¤âÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡Á´Á³¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ê¤é¤¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤ÏÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶Ê¤È²Î»ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤éºî¤ë¡©
Àµ¸»»Ê¡¡¶Ê¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢Éâ¤«¤ó¤À¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Á´ÉôÆÈ³Ø¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¸¹¤Î²¡¤µ¤¨Êý¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖÀµ¸»»Ê¤ÎÌ£¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¸»»Ê¤µ¤ó¤â¤³¤Î½Õ¤Ç¹â¹»Â´¶È¤Ç¤¹¡£
Àµ¸»»Ê¡¡À©Éþ»Ñ¤Ç³Ø¹»¤ÇMV¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸½Ìò¤Ç¤ÎÀ©Éþ»£±Æ¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤«¤â¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤â¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿¤³¤Î¶Ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ëº£Ç¯¤¬¤Þ¤¿³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤¦¤¹¤°¸Þ´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¡£ÀèÇÚ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Àµ¸»»Ê¡¡·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀèÇÚÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡£¼«Ê¬¤Ï¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â»ä¤ÏÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸Þ´üÀ¸¤ÎÊý¡¹¡¢Áá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡ÊYoko SHOGENJI¡Ë
2007Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹157.5Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
ÆÃµ»¡á¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¶õ¼ê¡¡Ä¹½ê¡áÁ°¸þ¤¤Ê¤È¤³¤í
¡»2022Ç¯9·î¡¢±þÊçÁí¿ô5ËüÄÌÄ¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Æü¸þºä46¤Ë»Í´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£»Í´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤Ï¡ÖÊ¸·Ï¤Î¿ô³Ø¡×¡£Æü¸þºä46¡¢13th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÂ´¶È¼Ì¿¿¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤¬1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£¡ØNHK ¹â¹»¹ÖºÂ ¾ðÊóµ¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡¢³Ö½µ¶âÍË¸áÁ°10¡§00¡Á¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±éÃæ¡£3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÅìµþ¡¦ÉÊÀî¤Ç¾å±éÍ½Äê¤ÎÉñÂæ¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤ËÃæÌî»ÍÍÕÌò¤Ç½Ð±é¡£
Æü¸þºä46¸ø¼°X¡Ú@hinatazaka46¡Û
Æü¸þºä46¸ø¼°TikTok¡Ú@hinatazakanews¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó