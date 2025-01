「Return to Myself」がメガヒット

80年代から90年代を代表するシンガー・ソングライターの浜田麻里(62)が自身のSNSを更新。その近影に注目が集まっている。

浜田はファンクラブ会報の新年号発送のお知らせを投稿。パープル系のワンピースにライダースジャケット、ブーツをあわせるスタイルで美しい髪をなびかせる写真を披露した。

変わらぬ美貌に称賛の声

SNS上では「あのハイトーンは今でもエグイ」「この美しさは本物」「いまでも鼻歌でしない、しない、ナツ、出てくる」「還暦に見えない」「ジャパメタの入り口はこの方だった」「ず〜っと変わらず綺麗」「美魔女じゃなくて美女過ぎてビビる」などの声が寄せられた。

浜田麻里は1983年にメジャーデビュー。88年には「Heart and Soul」がNHKのソウル五輪のテーマソングとなり大ヒット。89年の「Return to Myself 〜しない、しない、ナツ。」はメガヒットを記録した。一昨年はデビュー40周年ツアーを開催。現在も精力的にライブを開催している。