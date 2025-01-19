『No No Girls』より誕生したHANA、プレデビュー曲「Drop」リリース決定
ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANAのプレデビュー曲「Drop」が1月31日（金）にリリースされることが決定した。
【写真を見る】7000名から選ばれた7名のメンバー
アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA。
HANAが誕生した『No No Girls THE FINAL』の様子が初公開された1月12日（日）14時のBMSG Official YouTube Channelからの1回限りの配信では、最大同時接続者数が異例の56万人超え、「#ノノガファイナル」がXトレンド1位を獲得、「#MOMOKA」「＃CHIKA」「#YURI」などメンバーの名前も続々とトレンドインするなど、驚異的な盛り上がりを見せた。同日に開設されたHANAの公式SNS総フォロワー数は67万人（1月19日午前8時時点）を既に超えている。
最終審査の模様は1月17日（金）に公開された『No No Girls』第15話でも放送され、既に174万回再生（1月19日午前8時時点）を記録、YouTube急上昇ランクでも1位を記録しており、最終審査から1週間が経過した今も大きな注目を集めている。
デビューグループのHANAはプロデューサーのちゃんみなとともに日本テレビ系「シューイチ」スタジオに生出演。韓国出身メンバーのJISOOは日本国内で芸能活動を行う準備期間中のため、一部のみ韓国からリモートで出演となったが、最終審査の課題曲でもありHANAのプレデビュー曲である「Drop」を6名でテレビ初披露した。
＜リリース情報＞
HANA
Pre-Debut Song「Drop」
2025年1月31日（金）デジタルリリース
HANA 公式HP https://hana.b-rave.tokyo
HANA 公式SNS YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official
X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE
Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official
HANA Official Fan Club https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members
【写真を見る】7000名から選ばれた7名のメンバー
アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGが、プロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション『No No Girls』より誕生した7人組ガールズグループ・HANA。
最終審査の模様は1月17日（金）に公開された『No No Girls』第15話でも放送され、既に174万回再生（1月19日午前8時時点）を記録、YouTube急上昇ランクでも1位を記録しており、最終審査から1週間が経過した今も大きな注目を集めている。
デビューグループのHANAはプロデューサーのちゃんみなとともに日本テレビ系「シューイチ」スタジオに生出演。韓国出身メンバーのJISOOは日本国内で芸能活動を行う準備期間中のため、一部のみ韓国からリモートで出演となったが、最終審査の課題曲でもありHANAのプレデビュー曲である「Drop」を6名でテレビ初披露した。
＜リリース情報＞
HANA
Pre-Debut Song「Drop」
2025年1月31日（金）デジタルリリース
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