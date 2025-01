ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、深さがあって仕切り付きなのもうれしい、ディズニーデザイン「ランチプレート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ランチプレート」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:2,490円(税込)

サイズ:幅約23、奥行約21、高さ約3.5cm

主材:磁器

電子レンジ使用可

オーブンレンジ使用可(家庭用のみ)

食器洗浄機使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのランチプレート。

かわいいミッキーモチーフ柄がお食事の時間をより楽しくしてくれます!

軽くて持ちやすく、仕切り付きで深さがあるので汁気のものも混ざらずに盛り付けができます◎

© Disney

カラーは、パステル調の淡い色使いがオシャレな「マルチカラー」と、

© Disney

落ち着いた色合いで上品な雰囲気の「ピンク系」、

© Disney

明るく爽やかな「イエロー系」の3色展開です。

どのカラーも洋食、和食問わず使いやすく重宝しそう☆

© Disney

ミッキーモチーフはフチにドットと一緒にずらりとデザインされています。

© Disney

スタッキング可能なのも魅力的!

重ねられるのでコンパクトに収納することができます。

一皿で複数盛り付けられるランチプレートは家事の時短にも◎

深さがあって仕切り付きなのもうれしい、ディズニーデザイン「ランチプレート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

