ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートの総柄が楽しい、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの敷きパッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの敷きパッド」

© Disney

© Disney / Pixar

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

タイプと価格:【シングル】3,490円(税込)、【セミダブル】4,490円(税込)、【ダブル】5,490円(税込)

品質:【表地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

キャラクターアートの総柄があしらわれた敷きパッド。

程よい中わた入りでふんわりと快適な寝心地です。

また四隅にズレ防止バンド付いているで、寝ている間にズレてしまう心配もありません!

そしてご自宅の洗濯機で丸洗いもできるので、いつでも清潔な状態をキープできます。

デザインは全部で3種類がラインナップ。

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインの敷きパッド。

落ち着いた色合いのブラウンが基調で、一面には雪遊びをしている「チップ」と「デール」のアートがあしらわれています。

「チップ」と「デール」はお揃いの帽子にマフラー姿で仲良くスキーをしたり、雪だるまを作って楽しそう☆

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの敷きパッド。

ナチュラルで温かみのあるカラーが可愛く、ちょこんと座っている「くまのプーさん」とお友達「ピグレット」の愛らしいアートに癒されます。

それから、木やお花のアートも素敵!

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの敷きパッド。

「ウッディ」に「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、「エイリアン」、「ハム」と人気キャラクターが大集合◎

さらに「ウッディ」たちはデフォルメタッチで表現されています。

© Disney / Pixar

<素材アップ>

肌面にはマイクロファイバー素材が使われています。

ふんわりなめらかな寝心地で今夜もぐっすり!

キャラクターアートの総柄が楽しい、ディズニーデザイン「マイクロファイバーの敷きパッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post チップ&デール、プーさん、トイ・ストーリーの3種類!ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーの敷きパッド」 appeared first on Dtimes.