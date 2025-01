様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、ディズニー映画『美女と野獣』をテーマにしたブライダルリングが登場☆

劇中に登場する、ボールルームで踊る「ベル」と「野獣」をイメージしたエレガントなデザインのリングで、手元をパッと華やかにしてくれます。

ケイウノ ディズニー「Ballroom」ブライダルリング/美女と野獣

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

今回紹介するのは、そんな「ケイウノ」から登場している、『美女と野獣』の劇中でディズニープリンセス「ベル」と「野獣」が踊る「ボールルーム」のシーンを表現したブライダルリング。

「ベル」と「野獣」が手を取り合って踊っている、あのロマンティックな名シーンを彷彿とさせます!

Ballroom『美女と野獣』/リング(婚約指輪)

アームの幅:約1.5mm

アームの厚み:約1.4mm(手のひら側)

指から石までの高さ:約5.9mm

ダイヤモンド:0.06ct(0.03ct×2)

『美女と野獣』の劇中でボールルームで踊る「ベル」と「野獣」をイメージした婚約指輪。

中央のダイヤモンドは6点の爪でしっかりとセッティングし、両サイドにもメレダイヤがあしらわれています。

“心の中の優しさ、気持ちが通じ合うふたりに・・・。”

ロマンティックなシーンを思い出させる、心ときめくリングです☆

価格:170,500円(税込)

リングの素材は、「K18イエローゴールド」、

価格:170,500円(税込)

「プラチナ950」、

価格:170,500円(税込)

「K18ピンクゴールド」、

価格:176,000円(税込)

「K18ホワイトゴールド」、

価格:143,000円(税込)

「K14ローズゴールド」の5種類から選ぶことができます。

素材が異なるだけで雰囲気も変わって、どれも素敵!

さらに、側面には物語の世界観を表し、キャンドルや装飾品のモチーフをさり気なく繊細に取り入れています☆

細部までこだわりがたっぷり。

Ballroom『美女と野獣』/リング(結婚指輪)

(上)【ベル】

アームの幅:1.65〜MAX2.25mm

アームの厚み:1.5mm

メレダイヤモンド:0.02ct

(下)【野獣】

アームの幅:2.0〜MAX2.95mm

アームの厚み:1.55〜MAX2.3mm

石ありモデルは「ベル」のドレス、石なしモデルは「野獣」をモチーフした結婚指輪。

ボールルームで踊る「ベル」と「野獣」をイメージしています!

「ベル」のドレスをイメージしたリングは、0.02ctのメレダイヤモンドが繊細に輝いてアクセントに。

そして、「野獣」をイメージしたリングは、アームの中央部分が山のように尖ったシャープなフォルムになっています☆

© Disney

価格:【ベル】111,100円(税込)、【野獣】130,900円(税込)

© Disney

リングの素材は、「K18イエローゴールド」、

© Disney

価格:【ベル】111,100円(税込)、【野獣】130,900円(税込)

© Disney

「プラチナ950」、

© Disney

価格:【ベル】111,100円(税込)、【野獣】130,900円(税込)

© Disney

「K18ピンクゴールド」、

© Disney

価格:【ベル】116,600円(税込)、【野獣】136,400円(税込)

© Disney

「K18ホワイトゴールド」、

© Disney

【ベル】83,600円(税込)、【野獣】101,200円(税込)

© Disney

「K14ローズゴールド」、それぞれ5種類から選ぶことができます。

「ベル」と「野獣」、同じ素材で揃えても、あえて違う素材にしてもオシャレ!

また、「ベル」のリングはV字のアウトラインが指を長く美しく見せてくれ、繊細なデザインながらも金属をしっかりと使用しリングの内側まで丸く仕上げています。

「野獣」のリングは、毛並のようなアクセントが遊び心を感じさせます☆

心の中の優しさ、 気持ちが通じ合うふたりにおすすめなブライダルリング。

「ケイウノ」から発売中の、ディズニー映画『美女と野獣』をイメージしたブライダルリングの紹介でした☆

