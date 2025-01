泰斗 a.k.a. 裂固が、ミニアルバム『New Beginning』を2025年1月17日に配信リリースした。これまで数々の主要なMCバトル大会で優勝を飾り、バトルMCとして活躍し続ける一方、2024年より“泰斗a.k.a.裂固”として、新たなプロデュースチームのもと、新生ソロ音源プロジェクトを始動した。今作は、イメージを一新するスタイリッシュかつネクストレベルのスキルが話題を呼んだ第一弾シングル「POLAR EXPRESS feat. Ashley」、その後の第二弾「KEEP IT REAL」、第三弾「Don’t Look Back」が収録されており、泰斗 a.k.a. 裂固の集大成と呼べるミニアルバムとなっている。

集大成に相応しい豪華な客演陣も集結しており、昨今のHIPHOP流行の火付けとなったテレビ番組『フリースタイルダンジョン』で共にモンスターを務めた般若やCHICO CARLITO、呂布カルマはじめとする個性豊かなラッパー勢に加え、話題のシンガーAshley、さらには1月25日より公開の映画『雪子 a.k.a.』の主題歌として、餓鬼レンジャーのポチョムキンと楽曲「香水」で紅白出場も果たした歌手・瑛人との共作「Be Myself」も収録など、注目の楽曲&アーティストが集結している。また、プロデュース陣も実力派が勢揃いしているという。トータルプロデュースには、自身も長年アーティスト兼タレントとして活躍し、近年は若手アーティストの育成を手がけているLUNA、そしてメインプロデューサーには、NiziUやSixTONESなどメジャーアーティストの楽曲から、最新のHIPHOP・R&Bまで手がけるJoe Ogawaを迎えている。さらにHIPHOPシーンからは、DJ RYOW、Nao the Laiza、GuruConnect、DMC世界大会チャンピオンの経歴を持つDJ YASAもスクラッチ参加するなど、アルバムタイトル通り、新たな始まりを感じさせる意欲作となっている。また、映画『雪子 a.k.a』本編の一年後を描いた、草場監督自身による主演の山下リオとアーティスト本人総出演の「Be Myself」のミュージックビデオも公開されている。さらには「KEEP IT REAL Remix feat. 般若」ミュージックビデオも泰斗 a.k.a. 裂固公式YouTubeにて公開予定とのことだ。

リリース情報



▲『New Beginning』ジャケット写真 ▲『New Beginning』ジャケット写真

ミニアルバム『New Beginning』2025年1月17日(金)配信開始[収録楽曲]1.「New Beginning feat. CHICO CARLITO」(Scratch by DJ YASA)prod. Nao the Laiza2.「KEEP IT REAL Remix feat. 般若」 prod. Joe Ogawa3.「POLAR EXPRESS feat. Ashley」 prod. Joe Ogawa4.「One Way」 prod. Joe Ogawa5.「Beautiful Days」 prod. Joe Ogawa6.「Don't Look Back」 prod. Joe Ogawa7.「Be Myself」(泰斗a.k.a.裂固 , ポチョムキン & 瑛人) prod. GuruConnect8.「気にすんな」 prod. Joe Ogawa9.「統海 Deluxe ver.」(feat. KANDAI , CIMA , 楓 , 歩歩 & 呂布カルマ)prod. DJ RYOW & SPACE DUST CLUBAlbum Total Produced by LUNA