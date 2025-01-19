¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¼õ¤±¤¿¹â¶¶Ì¾¿Í¡¡Âà±¡¤òÊó¹ð¡Ö³ä¤ÈÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ç¤¹¡×º£¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø
¡¡¡È16Ï¢¼Í¡É¤Ç»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡¢¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤Î¹â¶¶Ì¾¿Í¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¹â¶¶Ì¾¿Í¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤ÊÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÍÁ³»à¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬Ìµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÂà±¡¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¶»¤Î¥É¥ì¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥×¤òÈ´¤¤¤¿¸å¤ÎÈ´»å¤ò¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½ý¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥á¥ó¥Æ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡¢Æþ±¡¤Ï¤¿¤Ã¤¿µ½µ´Ö¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È³ä¤ÈÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬°ÂÀÅ¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¸µ¤Ë¤â¤É¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê»ö¤äº£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Î·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£