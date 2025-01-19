100Ëü±ß¤ò1Ç¯¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡Ú2025Ç¯1·î¡Û
¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÂ¶â¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤¬¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ãå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤¦¤¨¡¢¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëNISA¤äiDeCo¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤òÃæ¿´¤ËÅß¤ÎÍ¥¶ø¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¶âÍø¾å¾º¤òÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ±¿ÍÑ»þ´ü¤òÁá¤á¤ë¤Î¤â°ìºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
All About¤Î¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯1·î14Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¡×
¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯2·î28Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡Û¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¡Ö±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢±ßÍÂ¶â¤ÎÁý²Ã³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±ßÍÂ¶âÁý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆþ¶â¤Ï2026Ç¯3·î²¼½Ü¤´¤í¡£
¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â¤Ï1000Ëü±ß¡£
£SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§30Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¡Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Û±ßÄê´üÍÂ¶âÅß¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î10Æü¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯0.85¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ï1¸ý30Ëü±ß°Ê¾å¡£
¤½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó¡ÊÆÃÊÌ¶âÍø0.40¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.40¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â Åß¤Î¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÍ¥¶ø¶âÍø¡£ÆÃÊÌ¶âÍø¡ÊÇ¯0.40¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÍøÁêÅö¡ÊÇ¯0.40¡ó¡Ë¤Î¸½¶â¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î9Æü¡Á2025Ç¯2·î2Æü¡£»öÁ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬Í×¡£
¥¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¤Î¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡Ë¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡ü¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä¡Ä
¾åµ¤Î5¤Ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦°¦É²¶ä¹Ô»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹¡Ö¤À¤ó¤À¤óÄê´üÍÂ¶â¥ï¥¤¥É¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.70¡ó
¡¦¥¤¥ª¥ó¶ä¹Ô¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.62¡ó
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¶ä¹Ô¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.60¡ó
¡¦SBJ¶ä¹Ô¡Ö100Ëü±ß¾å¸ÂÄê´üÍÂ¶â¡ã¥ß¥ê¥ª¤¯¤ó¡ä¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.60¡ó
¤Ê¤ª¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÏËþ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅÓ²òÌóÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¤±¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ãå¼Â¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤¦¤¨¡¢¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëNISA¤äiDeCo¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
All About¤Î¥Þ¥Í¡¼ÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡Ö100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÄê´üÍÂ¶â¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯1·î14Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Äê´üÍÂ¶â¡×
100Ëü±ß¤ò1Ç¯´ÖÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô5¤Äº£²ó¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¡au¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.00¡ó¡ÊÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¡ÜÆÃÊÌ¶âÍø0.45¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.15¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¡Ü±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü¡Á2025Ç¯2·î28Æü¡£
¡ÚÆÃÅµ1¡Û¡ÖÅß¤Î1Ç¯¤â¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
1Ç¯¤â¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¶âÍøÇ¯0.40¡ó¤ËÇ¯0.45¡ó¤Î¶âÍø¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ÆÇ¯0.85¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆÃÅµ2¡Û¡Ö±ßÍÂ¶âÁý¤ä¤·¤ÆÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
ÆÃÅµ1¤ËÍÂ¤±Æþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢±ßÍÂ¶â¤ÎÁý²Ã³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÃÅµ1¤ÎÆÃÊÌ¶âÍø¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇ¯0.15¡ó¤Ç1Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍøÂ©ÁêÅö³Û¤Î¸½¶â¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£±ßÍÂ¶âÁý²Ã³Û¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿±ßÉáÄÌÍÂ¶â¤Î»Ä¹â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÆþ¶â¤Ï2026Ç¯3·î²¼½Ü¤´¤í¡£
¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§e¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â¡Á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼è°úÀìÍÑÍÂ¶â¡Á¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯1.00¡ó¤È¤Ê¤ë¡£ÍÂÆþ¾å¸Â¤Ï1000Ëü±ß¡£
£SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§30Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö¡Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¡Û±ßÄê´üÍÂ¶âÅß¤Î¶âÍø¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î10Æü¡Á2025Ç¯3·î10Æü¡£
¢¨¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×±ßÄê´üÍÂ¶â¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢1Ç¯¤â¤Î¤¬Ç¯0.85¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ï1¸ý30Ëü±ß°Ê¾å¡£
¤½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó¡ÊÆÃÊÌ¶âÍø0.40¡ó¡Ü¸½¶âÆÃÅµ0.40¡ó¡Ë
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1000±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â Åß¤Î¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÍ¥¶ø¶âÍø¡£ÆÃÊÌ¶âÍø¡ÊÇ¯0.40¡ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÍøÁêÅö¡ÊÇ¯0.40¡ó¡Ë¤Î¸½¶â¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î9Æü¡Á2025Ç¯2·î2Æü¡£»öÁ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬É¬Í×¡£
¥¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§1Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Ö±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶âÍø¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î2Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü¡Ê2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢±ßÄê´üÆÃÊÌ¶âÍø¤Î¶âÍø¤ò°ú¤¾å¤²¡Ë¡£¿·µ¬ÍÂ¤±Æþ¤ì¤«¡¢´ü´ÖÃæ¤ËËþ´ü¤ò·Þ¤¨¼«Æ°·ÑÂ³¤È¤Ê¤ë±ßÄê´üÍÂ¶â¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡ü¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡Ä¡Ä
¾åµ¤Î5¤Ä°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦°¦É²¶ä¹Ô»Í¹ñÈ¬½½È¬¥«½ê»ÙÅ¹¡Ö¤À¤ó¤À¤óÄê´üÍÂ¶â¥ï¥¤¥É¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.70¡ó
¡¦¥¤¥ª¥ó¶ä¹Ô¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.62¡ó
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¶ä¹Ô¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´ü¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.60¡ó
¡¦SBJ¶ä¹Ô¡Ö100Ëü±ß¾å¸ÂÄê´üÍÂ¶â¡ã¥ß¥ê¥ª¤¯¤ó¡ä¡×¡Ä¡Ä¶âÍø0.60¡ó
¶âÍø0.85¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¶âÍøÇ¯0.85¡ó¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë100Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç8500±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¶âÍøÇ¯0.10¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤Î¼õ¼èÍøÂ©¤Ï1000±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶âÍø1.00¡ó°Ê²¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÏËþ´ü¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅÓ²òÌóÍøÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤À¤±¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)