セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 エイリアン 赤いほっぺ スーパーギガザッカドームクッションを紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 エイリアン 赤いほっぺ スーパーギガザッカドームクッション

登場時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約46×46×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「エイリアン」

3つの目やとがった耳などが特徴的な、愛すべきキャラクターです!

そんな「エイリアン」が、セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”の大きなドームクッションに登場。

愛嬌たっぷりな笑顔で、ほっぺがほんのり赤くなっています。

特徴的なお耳や触角は立体的に表現。

約46センチのボリュームあるサイズで、お部屋のアクセントにもぴったりです☆

「エイリアン」のお顔を立体的に表現したドーム型クッション。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 エイリアン 赤いほっぺ スーパーギガザッカドームクッションは、2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

