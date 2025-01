ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年1月17日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します!

セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

登場時期:2025年1月17日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年1月も、セガプライズから「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場!

オリジナルアート“Lovely Cherry”シリーズから「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「タキシードサム」のぬいぐるみがラインナップされます☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ LLぬいぐるみ“シナモロール” Lovely Cherry

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

サイズ:全長約30×20×45cm

種類:全1種(シナモロール)

RED×NAVYのカラーリングを基調とした、オリジナルアート“Lovely Cherry”シリーズ。

そんな“Lovely Cherry”シリーズに、「シナモロール」のぬいぐるみが登場します。

チェック柄に仕上げられた、耳むすびのデザインがポイントです。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“マイメロディ” Lovely Cherry

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

サイズ:全長約23×14×35cm

種類:全1種(マイメロディ)

オリジナルアート“Lovely Cherry”シリーズから、赤いチェックのワンピースを着た「マイメロディ」が登場。

RED×NAVYのカラーリングを基調としたかわいいぬいぐるみです。

ほっぺのハートと足あとのさりげないデザインがポイントになっています。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ Lovely Cherry

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650018

サイズ:全長約8×5×15cm

種類:全3種(ハローキティ、マイメロディ、タキシードサム)

RED×NAVYのカラーリングを基調とした、オリジナルアート“Lovely Cherry”シリーズに「サンリオキャラクターズ」がラインナップ。

「ハローキティ」と「マイメロディ」は、お揃いのチェックのワンピースを着ているかわいいデザインです。

「タキシードサム」がピンクになった姿にも注目です。

ほっぺのハートがワンポイントになった「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「タキシードサム」のかわいいぬいぐるみ。

2025年1月17日より順次全国のゲームセンターなどに登場する、セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お揃いのワンピースを着た「ハローキティ」と「マイメロディ」!セガプライズ「ゆるかわ サンリオキャラクターズ」グッズ appeared first on Dtimes.