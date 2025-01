ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2025年1月も、セガプライズから『PEANUTS』作品に登場する「スヌーピー」やなかまたちのグッズが続々ラインナップ!

カラフルな帽子を被ったデザインの「スヌーピー」たちのマスコットやピザ型のポーチ、「スヌーピー」の大きなぬいぐるみが展開されます☆

SNOOPY(TM) マスコット カラフルキャップ

投入時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全4種(スヌーピー(オレンジ&グリーン/パープル&ブルー)、ウッドストック(ピンク&グリーン/レッド&ブルー))

「スヌーピー」と「ウッドストック」がカラフルなキャップを身に着けたデザインのマスコット。

帽子の色で、雰囲気が異なって見えるのもポイントです。

SNOOPY(TM) ポーチ 〜PIZZA〜

投入時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約11×11.5×3cm

種類:全6種(レッド、グリーン、ピンク、イエロー、パープル、ブルー)

集めるとホールピザになるピザ型のポーチ。

いろんなピザのイラストが描かれているので、集めて並べるのも楽しい☆

「スヌーピー」たちのフェイスデザインはアップリケになっています。

SNOOPY(TM) スーパーラージぬいぐるみ 〜あさごはん〜

投入時期:2025年1月24日より順次

サイズ:全長約34×30×40cm

種類:全1種(スヌーピー)

あさごはんをテーマにした「スヌーピー」の大きなぬいぐるみ。

舌をペロッと出したかわいいデザインが使用されています。

カラフルな帽子を身に着けたデザインの「スヌーピー」たちのマスコットやピザ型のポーチなど全3種が登場。

2025年1月から全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

