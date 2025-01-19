楽天は１９日、春季キャンプの１、２軍メンバーの振り分けを発表。ドラフト１位の宗山塁内野手ら新人選手４人が１軍スタートとなった。

以下、発表された１、２軍メンバー。

◆１軍金武キャンプメンバー

【投手（２２人）】岸孝之、ハワード、古謝樹、ターリー、早川隆久、中込陽翔、渡辺翔太、江原雅裕、加治屋蓮、松井友飛、藤平尚真、藤井聖、西垣雅矢、津留粼大成、坂井陽翔、辛島航、林優樹、今野龍太、内星龍、ヤフーレ、王彦程、西口直人

【捕手（４人）】太田光、安田悠馬、石原彪、水上桂

【内野手（１１人）】小深田大翔、宗山塁、浅村栄斗、阿部寿樹、村林一輝、鈴木大地、フランコ、黒川史陽、山粼剛、伊藤裕季也、渡辺佳明

【外野手（６人）】辰己涼介、田中和基、中島大輔、吉納翼、武藤敦貴、小郷裕哉

◆久米島２軍キャンプメンバー

【投手（１７人）】則本昂大、荘司康誠、小孫竜二、酒居知史、紱山一翔、弓削隼人、宋家豪、日當直喜、鈴木翔天、滝中瞭太、泰勝利、松田啄磨、大内誠弥、柴田大地、宮森智志、古賀康誠、蕭齊

【捕手（３人）】田中貴也、堀内謙伍、江川侑斗

【内野手（１０人）】山田遥楓、ワォーターズ璃海ジュミル、入江大樹、青野拓海、小森航大郎、陽柏翔、平良竜哉、辰見鴻之介、永田颯太郎、岸本佑也

【外野手（４人）】岡島豪郎、島内宏明、吉野創士、前田銀治