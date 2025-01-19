楽天は19日、2月1日に始まる春季キャンプの1軍（金武町）と2軍（久米島）の参加メンバーを発表した。

契約未更改選手のうち辰己涼介外野手は1軍、島内宏明外野手は2軍となった。新人ではドラフト1位の宗山塁内野手をはじめ、中込陽翔投手、江原雅裕投手、吉納翼外野手の4人が1軍スタート。手術明けの則本昂大、荘司康誠の両投手は2軍となった。

メンバーは下記のとおり。

＜金武キャンプ（1軍）メンバー＞＝金武町ベースボールスタジアム

【投手（22人）】11岸孝之、15ハワード、17古謝樹、20ターリー、21早川隆久、26中込陽翔、31渡辺翔太、40江原雅裕、41加治屋蓮、45松井友飛、46藤平尚真、47藤井聖、49西垣雅矢、52津留粼大成、53坂井陽翔、58辛島航、64林優樹、66今野龍太、69内星龍、89ヤフーレ、017王彦程、062西口直人

【捕手（4人）】2太田光、55安田悠馬、70石原彪、022水上桂

【内野手（11人）】0小深田大翔、１宗山塁、3浅村栄斗、4阿部寿樹、6村林一輝、7鈴木大地、23フランコ、24黒川史陽、34山粼剛、39伊藤裕季也、48渡邊佳明

【外野手（6人）】8辰己涼介、25田中和基、32中島大輔、36吉納翼、50武藤敦貴、51小郷裕哉

＜久米島キャンプ（2軍）メンバー＞＝久米島野球場

【投手（17人）】14則本昂大、19荘司康誠、22小孫竜二、28酒居知史、29紱山一翔、38弓削隼人、43宋家豪、54日當直喜、56鈴木翔天、57瀧中瞭太、59泰勝利、61松田啄磨、67大内誠弥、71柴田大地、72宮森智志、130古賀康誠、197蕭齊

【捕手（3人）】44田中貴也、65堀内謙伍、137江川侑斗

【内野手（10人）】42山田遥楓、60ワォーターズ璃海ジュミル、63入江大樹、68青野拓海、73小森航大郎、75陽柏翔、030平良竜哉、078辰見鴻之介、131永田颯太郎、132岸本佑也

【外野手（4人）】27岡島豪郎、35島内宏明、78吉野創士、79前田銀治

※選手名の前の数字は背番号、変更の可能性あり