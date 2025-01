アメリカの最高裁判所がTikTokの事業売却を迫る「TikTok禁止法」を支持したことで、TikTokのアメリカでのサービス終了が迫っています。そんな中、InstagramがTikTok対抗機能としてリリースしたショート動画共有機能「Reels」に、2つの新機能が追加されました。Instagram will show your friends what Reels you’ve liked - The Verge

https://www.theverge.com/2025/1/17/24345840/instagram-reels-friends-liked-tabInstagram just gave Reels two new features ahead of imminent TikTok ban - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/01/17/instagram-just-gave-reels-two-new-features-ahead-of-imminent-tiktok-ban/Instagramの責任者であるアダム・モッセーリ氏が、自身のInstagramアカウントを更新し、Reelsの新機能を発表しました。モッセーリ氏はReelsの新機能について、「Reelsのタブに友達を呼びましょう。Instagramは面白いコンテンツを消費する場所であるだけでなく、そのコンテンツを通じて友達とつながる場所であってほしいと考えています。Reelsタブを開くと、友達が『いいね』したReelsや、メモを追加したReelsを確認できる専用のフィードが右上に表示され、そこから友達と会話を始めることができます。まずは少数の国でこの機能を展開し、すぐに他の国にも展開していきます」と解説しています。これにより、Reelsのフィードに新しいタブが追加され、ここから自身がReelsに投稿した動画に「いいね」した友達をチェックしたり、ノート機能でメモが追加された動画をチェックしたりすることが可能となります。つまり、どの友達が自身の投稿した動画に「いいね」したかが確認できるようになるというわけ。新機能について、テクノロジーメディアのThe Vergeは「これはInstagramが2019年に廃止した『アクティビティ』フィードの復活のようなもの」と指摘しています。さらに、「フィードに表示された大谷翔平の投稿を片っ端から『いいね』したことを友達が知ることで、どんなメリットや洞察が得られるのかわかりません」「おそらく、以前の『アクティビティ』フィードが消えたことを考えると、多くのユーザーは実際には自分が『いいね』した動画を友達に知られることを望んでいないに違いありません」と指摘しました。また、友達に見られるのを避けるために、コンテンツに関与することを控えるようになるユーザーも出てくる可能性があるとThe Vergeは指摘。「誰かと友達だからといって、興味や趣味が共通するとは限らないため、多くのユーザーにとって、TikTokの超パーソナライズされた性質こそが、TikTokの体験を興味深いものにしているのかもしれません」と記しました。なお、X(旧Twitter)はユーザーのいいね欄を非公開にするという真逆の道をたどっており、これはユーザーが自由に好きな投稿にいいねできるようにするための変更です。一方、モッセーリ氏はReelsの新機能について、自身のアクティビティがReelsの新しいフィードに表示されないようにオプトアウトできるか否かについては回答していません。X(旧Twitter)が誰でもチェックできた「いいね」欄を非公開に、何に「いいね」したか誰でもチェックできるのは間違った行動を助長するため - GIGAZINEThe Vergeは「Reelsの新機能はドラマを巻き起こし、一部のユーザーをReelsに引き込むかもしれませんが、自分の興味をすべて公開されたくない人にとっては逆効果になる可能性があります」と記しています。