お花見を楽しむプーさんやベイマックスの桜色アイテムが登場! 桜をテーマにしたコレクションをディズニーストアで1月24日(金)より順次リリースされる。春を彩るラインナップをひと足早くお届けしよう。ディズニーの『くまのプーさん』や『ベイマックス』の描き起こしアートを用いた桜をテーマにしたコレクションが、ディズニーストア店舗で1月24日(金)より、ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは先行して1月21日(火)より順次登場する。

今年もやってきた桜テーマのディズニーコレクション。満開の桜の下で桜の花束を持ってウキウキしているプーさんと、お団子を片手にほっこりしているベイマックスにご注目♪プーさんのデザインは、桜をイメージした淡いパープルとピンクのグラデーションカラーで優しい雰囲気。パーカーやショッピングバッグ、レジャーシートなど、春のおでかけにぴったりなアイテムが登場する。お花見アイテムにぜひどうぞ。ベイマックスのデザインは、ホワイトとピンクを基調とした上品な和風テイストなアートがポイント。ハンコ風にアレンジした「BAYMAX」の印がさりげないアクセントになっている。桜の形をしたカップ&ソーサーや茶碗、お箸など、食卓を春色に彩るアイテムが勢揃い。ティータイムなど、お家のリラックスタイムを春めいた雰囲気を演出してみて。そのほか、春らしく華やかなぬいぐるみは、プーさんと仲間たち、ディズニー マリー、スティッチに加え、今年はベイマックスがラインナップ。ふんわりした触り心地や、舞い落ちた桜の花びらをつけたデザインがとっても可愛いですよ♪(C)Disney(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard(C)Disney/Pixar