¿çÌ²¸¦µæ¤Ç¤ß¤ëŽ¢Ì²¤ê¤Î¼ÁŽ£ÎÉ¤¤¿ÍŽ¥°¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§naka¡¿PIXTA¡Ë
Àµ¤·¤¤¿çÌ²½¬´·¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡¢Ž¢Ãë´Ö¤Î¿çËâŽ£¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë"Àµ¤·¤¤µÙÆü¤ÎÌ²¤êÊý"¡ÊÁ°ÊÔ¡§Ž¢Ãë´Ö¤Î¿çËâŽ£¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë"Àµ¤·¤¤µÙÆü¤ÎÌ²¤êÊý"¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿çÌ²ÉéºÄ¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ÎÃë´Ö¤ËÌ²µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ê¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤Þ¤¿¿²ÉÔÂ¤¬Â³¤±¤ÐÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡Ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¿çÌ²¤Î¼Á¡É¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¿çÌ²¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÃÞÇÈÂç³Ø¶µ¼ø¤Ç¹ñºÝÅý¹ç¿çÌ²°å²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½Ä¹¤ÎÌøÂôÀµ»Ë»á¤ËÁ°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼ç´ÑÅª¤ÊÌÌ¤ÈµÒ´ÑÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë
¿çÌ²»þ´Ö¤È¤¤¤¦¡ÈÎÌ¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¡È¼Á¡É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¤¤¤¤¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ôÃÍ¤Ê¤É¤ÇÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÌøÂô»á¡£¼Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¤¤Ï¼ç´ÑÅª¤ÊÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÌÌ¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÌøÂô»á¤é¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¤Î¼ç´ÑÅªÉ¾²Á¤ÈµÒ´ÑÅªÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÎÌó65¡ó¤¬¼Â¤Ï¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¤¢¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤ÏÇ¾ÇÈ¤ä»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤ÇÂ¬Äê
¼ç´ÑÅª¤Ê¿çÌ²¤Î¼Á¤È¤Ï¡¢Ì²¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ä¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿çÌ²µÙÍÜ´¶¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¿çÌ²¤Î¼Á¤È¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾ÇÈ¤ÎÆ°¤¤ä·ì±ÕÃæ¤Î»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¡Ê°Ê²¼¡¢SpO2¡Ë¤ÎÊÑ²½¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤ò¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿çÌ²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾ÇÈ¤ÏÇ¾ÇÈÂ¬Äê´ï¤Ç¡¢SpO2¤Ï¥Ñ¥ë¥¹¥ª¥¥·¥á¡¼¥¿¡¼¤ÇÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¡£ÌøÂô»á¤é¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«Âð¤Ç¤ÎÂ¬Äê¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Ñ¥ë¥¹¥ª¥¥·¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢»ØÀè¤Ê¤É¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êSpO2¤ÈÌ®Çï¿ô¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÁõÃÖ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ï½Å¾É²½¤ÎÅÙ¹ç¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾ÇÈ¤ÈSpO2¤Î¿ä°Ü¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
²¼µ¥°¥é¥Õ¤Î¾åÃÊ¤Ï¼ã¤¤¿Í¡¢²¼ÃÊ¤ÏÃæ¹âÇ¯¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤À¡Ê¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥°¥é¥Õ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¾åÃÊ¤Î¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï7»þ´ÖÈ¾¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¡ÈÎÌ¡É¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£°ìÊý¡¢²¼ÃÊ¤Î¿Í¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï6»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¾¯¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡¢»þ´Ö¤À¤±¸«¤ë¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÃ»¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÌ²¤êÊý¤Ë¤¢¤ë¡£
¿çÌ²¤Ë¤Ï¥ì¥à¡ÊREM¡áRapid Eye Movement¡¢µÞÂ®´ãµå±¿Æ°¡Ë¿çÌ²¤È¥Î¥ó¥ì¥à¡Ênon-REM¡Ë¿çÌ²¤¬¤¢¤ê¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Ï¤µ¤é¤ËÌ²¤ê¤Î¿¼¤µ¤Ë¤è¤êN1¡¢N2¡¢N3¤Î3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¾åÃÊ¤Î¿Í¤ÏºÇ¤â¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ç¤¢¤ëN3¤Ë²¿ÅÙ¤âÆþ¤ê¡¢¤½¤ì¤âÄ¹¤¤»þ´Ö°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡ÊWK¡Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£ÊÒ¤ä¡¢²¼ÃÊ¤Î¿Í¤ÏN3¤Ë2ÅÙ¤·¤«Æþ¤é¤º¡¢¤«¤ÄÈó¾ï¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇN2¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤¤¡£
¤â¤¦1¤ÄÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥à¡ÊREM¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿çÌ²¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¾åÃÊ¤Î¿Í¤Ï¥ì¥à¿çÌ²¤Î²ó¿ô¤È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²¼ÃÊ¤Î¿Í¤Ï¥ì¥à¿çÌ²¤Î´Ö¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤´¤¯Àõ¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤Ç¤¢¤ëN1¤¬Á´Ìë¤È¤ª¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌøÂô»á¤Ï¡Ö²¼ÃÊ¤Î¿Í¤ÏÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¡¢²¿ÅÙ¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿çÌ²¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤ÃæÅÓ³ÐÀÃ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿çÌ²¤Î¡È¼Á¡É¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ì¥à¿çÌ²¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÌ´¤ò¸«¤ë¡¢Àõ¤¤¿çÌ²¡×¤È°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ¶á¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é¤¹¤ë¤È´Ö°ã¤¤¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÌøÂô»á¤Ï¡Ö¥ì¥à¿çÌ²¤Ï¼ïÎà¤Î°ã¤¦¿¼¤¤¿çÌ²¤Ç¡¢¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ÎN2¡¢N3¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿¼¤¤Ì²¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ´¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¥ì¥à¿çÌ²¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Úµò¡£¼Á¤Î°¤¤¿çÌ²¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£Ì´¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢°Ì´¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤¬ÎÉ¤¤¿Í¡¦°¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
ÌøÂô»á¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¤Î¾åÃÊ¤Î¿Í¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¡ÖËþÅÀ¤Ë¶á¤¤¿çÌ²¤Î¼Á¡×¤À¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡ ¥ì¥à¿çÌ²¤¬½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢ ¿¼¿çÌ²N3¤¬½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤ÆÃæÅÓ³ÐÀÃ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢N1¤â¾¯¤Ê¤¤¡¡
£ Á´ÂÎÅª¤ËÇÈ·Á¤Î¹Ô¤Íè¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥®¥¶¥®¥¶¤Ê½ÄÀþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ë
È¿ÂÐ¤Ë¡¢²¼ÃÊ¤Î¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ ÃæÅÓ³ÐÀÃ¤ÎÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤
¢ Àõ¤¤¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¤ÎN1¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢N3¤¬¾¯¤Ê¤¤
£ ¥ì¥à¿çÌ²¤Î»ýÂ³À¤¬°¤¤
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢²¼ÃÊ¤Î¿Í¤Ï¿²¤Ä¤¤â°¤¯¤Æ¡¢¿²¾²¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌ²¤ë¤Þ¤Ç15¡Á20Ê¬¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥°¥é¥Õ¤Î²¼¸þ¤¤Î¡È¥Ò¥²¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¸Ä¡¹¤ÎÌµ¸ÆµÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¸ÆµÛ¤¬ÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¡£SpO2¤¬Äã¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ï70ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å¾É¤Î¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¡×¡ÊÌøÂô»á¡Ë
ÌøÂô»á¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¿çÌ²¤Î¼ç´ÑÅªÉ¾²Á¤ÈµÒ´ÑÅªÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿çÌ²ÉÔÂÌäÂê¤Ïº¬¤¬¿¼¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¿çÌ²Ãæ¤ÎÇ¾ÇÈ¤ÈSpO2¤òÂ¬Äê¤·¤¿¿Í¤Î17¡ó¤¬¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Ãë´Ö¤ÎÌ²µ¤¤ä¿çÌ²¤Î¼Á¤Î°¤µ¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¿Í¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏËýÀÅª¤Ë½Ï¿ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÀÉÂ¥ê¥¹¥¯¤âÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¿çÌ²¤Î¼Á¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹ÌøÂô»á¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¤³¤³¤«¤é¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¿²¼ò¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿²ÉÕ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¿²¤ë¤ÈÌ²¤ê¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿²¼ò¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¿çÌ²¤òÁË³²¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
ÌøÂô»á¤â¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¼«²ü¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿¼¼ò¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤«¤éÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤¬¸ò´¶¿À·Ð¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¢¿²Ãæ¤Ë¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤·¡¢³ÐÀÃºîÍÑ¤ÇÌÜ³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¾¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÞÀ©ºîÍÑ¤Î±Æ¶Á¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼Á¤Î°¤¤¿çÌ²¤Ç¡¢¿¼¿çÌ²¤â¥ì¥à¿çÌ²¤âÍÞÀ©¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¿çÌ²¤Î°ÂÄêÅÙ¤â°¤¯¤Ê¤ë¡×
¼ò¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿çÌ²Ìô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¿´¿È¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥¿¡¼¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÀµ¤·¤¯ÉþÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÌøÂô»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¿çÌ²Ìô¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢Ç¾ÆâÊª¼Á¤Ç¤¢¤ëGABA¡Ê¥¬¥ó¥Þ¥¢¥ß¥ÎÍï»À¡Ë¤ÎÆ¯¤¤ò¶¯¤á¤ëÌô¡£¡Ö¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¹â¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢°ÍÂ¸À¤ä¸ú²Ì¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉþÌôÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÑÀ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢È¿Ä·À¡Ê¤Ï¤ó¤Á¤ç¤¦¤»¤¤¡ËÉÔÌ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤ËÉþÍÑ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÉþÍÑÁ°¤è¤ê¶¯¤¤ÉÔÌ²¤¬É½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¼õÍÆÂÎ¥¢¥´¥Ë¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦Ìô¤Ç¡¢Ç¾¤Çºî¤é¤ì¤ëÃëÌë¤Î¥ê¥º¥à¡ÊÂÎÆâ»þ·×¡Ë¤òÄ´Àá¤¹¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÌÏÊï¤¹¤ë¡£°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÌ²¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡£
3¤Ä¤á¤¬¡¢¥ª¥ì¥¥·¥ó¤ÎÆ¯¤¤òÁË³²¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ì¥¥·¥ó¼õÍÆÂÎÙÉ¹³Ìô¡×¡£°ÍÂ¸À¤äÂÑÀ¡¢È¿Ä·ÀÉÔÌ²¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ËÆÜÉþÅª¤Ë°û¤á¤ë¡£Ì´¸«¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ì¥à¿çÌ²¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï¸ºÅÀË¡¤Ç¹Í¤¨¤ë
ÌøÂô»á¤Ï¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¯Ì²¤ì¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦²ÃÅÀË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÌ²¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡É¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¸ºÅÀË¡¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£
°Ê²¼¤¬²÷Ì²¤Ë¸þ¤±¤¿Àµ¤·¤¤Íý²ò¤È¡¢¸ºÅÀË¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤À¡£
¡Ì²¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾²¤ËÆþ¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë
¶â²Ê¶Ì¾ò¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿»þ´Ö¿²¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢¾²¤ËÆþ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÌ²¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ó¤¸¤ê¤È¤â¤»¤º¡¢¤¦¤Ä¤¦¤Ä¤È¤·¤Æ´ã¤À¤±¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¿´Íý³ØÅª¤Ê¾ò·ï¤Å¤±¤Ç¡¢¿²¾²¤ä¿²¼¼¤¬Ì²¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£¾²¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ÆÌ²¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¿çÌ²µ·¼°¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡£
¢¼¼Æâ¤Î¾ÈÌÀ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë
¸á¸å8¡Á9»þ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÌÀ¤«¤ê¤òÍî¤È¤¹¡£Ìë¤Î¶¯¤¤¸÷¤Ë¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÍÞÀ©¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤è¤ê¸÷¤Ë¤Ï³ÐÀÃºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£
¾ÈÌÀ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ï100¥ë¥¯¥¹Ì¤Ëþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£100¥ë¥¯¥¹¤È¤Ï°Å¤¤ÌëÆ»¤Î³¹Åô¤Î¿¿²¼¤Î¼ê¸µ¤¯¤é¤¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¡£¾¯¤·¤¦¤¹°Å¤¤´¶¤¸¤À¤¬¡¢ÌÜ¤¬´·¤ì¤ì¤ÐËÜ¤âÆÉ¤á¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
£·ÈÂÓ¡¦¥¹¥Þ¥Û¤Ï¶Ø»ß¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âOK
¥¹¥Þ¥Û¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥²¡¼¥à¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¡¢Áàºî¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¼«Ê¬¤ÏÌ²¤¯¤Ê¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ìÊýÄÌ¹Ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌøÂô»á¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡ËÏÀÊ¸¤ò¡¢PDF¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¡×¤ÇÌ²¤ê¤òÍ¶¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¡¢ºÇ½é¤Î¥Ñ¥é¥°¥é¥Õ¤Ç¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æñ¤·¤¤¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡Ê·¯ÄÍ Ì÷ ¡§ ¤¨¤à¤Ç¤Ö¶æ³ÚÉô¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡µ¼Ô¡Ë