―[絶対夢中★ゲーム&アプリ週報]―昨年は、コンシューマでは『ドラゴンクエストIII』や『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』、スマホアプリでは『Pokemon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』がヒットしたゲーム業界。果たして今年はどのようなタイトルがブレイクするでしょうか? 2025年発売予定のソフトのなかから、厳選して7作品をピックアップします! それ以外にも、「Nintendo Switch 2」のローンチタイトルも気になるところです。みなさんの期待の1本は?◆PS系ハード編 世界的タイトルに成長した狩りゲー最新作

●モンスターハンターワイルズPS5、Xbox Series X/S、Steam/カプコン/2月28日発売予定2025年上半期の目玉といえば、シリーズ約4年ぶりとなる完全新作『モンスターハンターワイルズ』。PS系ハードでは『モンスターハンター:ワールド』(2018年)以来およそ7年ぶりで、このためにPS5を冬のボーナスで購入したという人も多いのではないでしょうか。今回の舞台は未踏の領域「禁足地」。「荒廃期」と「豊穣期」を繰り返す二面性あるフィールドで探索を行います。武器種は既存の14種。『モンスターハンター:ワールド』は発売から3日間で、全世界出荷本数500万本を突破しました(2024年9月30日時点で全世界累計販売本数は2700万本)。この初動をどれだけ超えていくかがポイントです。◆何でもありの究極の自由度!●グランド・セフト・オートVIPS5、Xbox Series X/S/テイクツー・インタラクティブ/2025年発売予定全世界売上本数2億本を超えた『グランド・セフト・オートV』(2013年)から12年、久々のナンバリング新作が登場します。『VI』は、ネオンの眩しいバイスシティの街を含む広大なレオナイダ州で、犯罪者カップルが大暴れ! やりたい放題のトレーラーが公開されています。実況映えする内容だけに、新たなゲーム実況者のスターが誕生する予感がします。◆和の美を極めた時代劇アクション●Ghost of Yotei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)PS5/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/2025年発売予定全世界販売本数1300万本を超えたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャー『Ghost of Tsushima』(2020年)の米スタジオ・Sucker Punch Productionsによる新作。今回は慶長8年(1603年)の蝦夷地で、女武芸者・篤の旅が始まります。和の美を追求したグラフィックと、武士道でも邪道でも攻略できるシステムが好評だった『Ghost of Tsushima』。映画化やアニメ化も発表されています。今回の新作『Ghost of Yotei』の評判次第では、『Ghost of』シリーズとしてブランドが確立されそうです。◆『ELDEN RING』のスピンオフ作●ELDEN RING NIGHTREIGN(エルデンリング ナイトレイン)PS5、PS4、Xbox Series X/S、Xbox One、Steam/フロム・ソフトウェア/2025年発売予定全世界2860万本を売り上げ、数々の賞に輝いたオープンワールドアクションRPG『ELDEN RING』(2022年)のスピンオフ作。『ELDEN RING』の敵や武器などの要素を引き継ぎつつも、ゲームデザインを刷新し、「協力型サバイバルアクション」となっています。プレイヤーの目的は、他プレイヤー2人とともに広大なフィールドで3日間を生き抜くこと。3日目には強敵“夜の王”たちとの戦いが待っています。1ゲームが短めで、実況向きのタイトルになりそうです。◆Switch編 人とポケモンの共存を目指す街での冒険●Pokemon LEGENDS Z-A(ポケモンレジェンズ ゼットエー)Nintendo Switch/株式会社ポケモン/2025年発売予定アクションRPGとして好評だった『Pokemon LEGENDS アルセウス』(2022年)に続くタイトル。『ポケットモンスター X・Y』(2013年)に登場したパリを思わせる都市「ミアレシティ」で新たな冒険が開幕します。