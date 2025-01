「この金髪美女に勝てる人いる？」女優ハン・ソヒがイメチェン！話題の“全身タトゥー”もまっさらに【PHOTO】

女優のハン・ソヒの金髪姿が好評だ。

【写真】「愛国活動」ハン・ソヒの“突き抜けた美貌”

ハン・ソヒは1月17日、自身のインスタグラムを更新。なんのメッセージも残さず、写真を公開した。

写真にはミニ丈のオフショルダーワンピースを着たハン・ソヒの姿が。透明感溢れる真っ白なデコルテが眩しい。肩から腕までびっしりあったタトゥーもない、まっさらな美肌が目立つ。

何より、この日話題になったのは金髪になったハン・ソヒの姿だ。同じサングラスをかけている別の写真では髪が暗いため、ウィッグか実際に染めたのかはわからないが、とてもよく似合っている。また 真っ白な肌も相まってアジア人離れしたビジュアルに称賛が続いている。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

ネット上では。「金髪!?神々しすぎる…」「お姫差、これは本当にやばいって」「言葉にならない美しさ」「この金髪美女に勝てる人いる?」と言った声が溢れている。

なおハン・ソヒは、女優チョン・ジョンソとともに新ドラマ『プロジェクトY』(仮題)に出演する。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。