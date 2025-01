ミュージカル女優として知られる山内優花が、1stシングル『晴れ舞台』を18日に配信リリースし、アーティスト活動を本格的に開始した。 山内さんは、これまでに歌劇『桜蘭高校ホスト部』、ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4、乃木坂46版ミュージカル「美少女戦士セーラームーン」など、多数のミュージカル作品に出演し、その歌唱力と表現力で高く評価されてきた。1月18日より出演する舞台「Fate/Zero

