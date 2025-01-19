ÕúÂçÅýÎÎ¤òÂáÊá Èó¾ï²ü¸·¤á¤°¤ëÆâÍð¤Îµ¿¤¤¤Ç ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤êÁÜººÅö¶É¤¬19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤òÂáÊá¤·¤¿¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â´±ÈÈºáÁÜººÄ£¤Ï¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤ëÆâÍð¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÂáÊá¾õ¤¬¡¢¸áÁ°3»þ¤´¤í¤ËÈ¯ÉÕ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤ÎÂáÊá¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤êÕúÂçÅýÎÎ¤ÏºÇÂç20Æü´Ö¹´Â«¤µ¤ì¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÂáÊá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Ç¤ÎÂáÊá¾õ¿³ºº¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Ìó45Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖÂáÊá¡¢¹´Â«¤ÎÉÔÅöÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á½ÐÀÊ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë