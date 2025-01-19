¸µË½Áö²¦¡¦¾®ÀîÄ¾Ìé»á¤ÈºÆ²ñ¡ÄÀîÅÄÍøÌÀ¤¬¸ì¤ëà¥Ï¥Ã¥¹¥ëá¤Îµ²±¡Ö¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶ä¥á¥À¥ë¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿à¸µË½Áö²¦á¾®ÀîÄ¾Ìé»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾®ÀîÄ¾Ìé¤ÎË½Áö²¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ä¥¼¥í¥ï¥ó¤Ç¶¦Æ®¡õÂÐÀï¤·¤¿ÀîÅÄÍøÌÀ¡Ê£¶£±¡Ë¤¬Å¹¼ç¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÌÍ¥¸¥ã¥é¥¹£Ë¡×¡ÊÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤òË¬¤ì¡¢à¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹£Ëá¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ï£²£°£°£´Ç¯£±·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¾®ÀîÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥Ã¥¹¥ë·³¤È¡¢¹âÅÄÁíÅý¤Î¹âÅÄ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼·³¤Î¹³Áè¤ò¼´¤Ë¡¢¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Ú¥é¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Àî»á¤ÈÀîÅÄ¤Ï¥Ï¥Ã¥¹¥ë°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀîÅÄ¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¡Ö»ÍÅ·²¦¡×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£°£°Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤ÈÂçÎÌÎ¥Ã¦¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤ò¤±¤ó°ú¤·¤ÆÂç³èÌö¤·¤¿¡££°£´Ç¯£±·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥¹¥ë»²Àï»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤Îº¢¤ÏÅ¾´¹´ü¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ò¤È¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´¤¯¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£°£²Ç¯¤Ë¸Å½ý¤Î±¦¥Ò¥¶¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¸å¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿¡££°£³Ç¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡ÖÂç¥±¥¬¤·¤Æ£±Ç¯¤¯¤é¤¤µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¿¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤¬Ä¹¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢à¥¥ã¥éÊÑá¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´úÍÈ¤²¤«¤é»²Àï¤·¤¿¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥¹¥ë£Ë¡×¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£Ë¡×¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾®Àî¤ò°µÅÝ¡£¾®Àî»á¤ò¡Ö¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÇË²õ²¦¡¦¶¶ËÜ¿¿ÌéÎ¨¤¤¤ë¥¼¥í¥ï¥ó¤¬¶¨ÎÏ¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¸Î¡¦¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¾®Àî»á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀîÅÄ¤â¥¼¥í¥ï¥ó¡¢¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡Ö¶¶ËÜÁª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤Ê¡¢¶¶ËÜ¿¿Ìé¤Ï¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ïº£¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢º£¤Ï¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¡¢¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç¿ô¡¹¤ÎÇËÅ·¹ÓÅÁÀâ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÇË²õ²¦¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÀîÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥¼¥í¥ï¥ó¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤âÀîÅÄ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤È¾®ÀîÁª¼ê¤Ï²¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤è¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ï¤½¤Îº¢¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤â¹ðÇò¡£¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹£Ë¤È£Ï£ÈË¤¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÍ§¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¾®Àî»á¤¬¡ÖµÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÀîÅÄ¤â¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢ÇË²õ²¦¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥ì¥¹¥é¡¼¤Î½Ð¸½¤òÂÔË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£