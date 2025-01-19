桜美林大 小松大谷のエース・西川、プロ注目左腕の横浜商大高・磯貝ら20人の合格発表
首都大学野球の桜美林大野球部は、この日までに総合型選抜（スポーツ）入試の合格者を発表した。昨夏の甲子園で大阪桐蔭を完封した西川大智（小松大谷）ら甲子園組6人に加え、プロ注目左腕の磯貝駿乃介（横浜商大高）、1メートル90の大型右腕でプロ志望届を提出した渡辺新（会津北嶺）ら20人。なお、新役員は以下の通り。
▽新入生
【投手】
☆西川大智（小松大谷）
磯貝駿乃介（横浜商大高）
渡辺新（会津北嶺）
☆仲本暖（健大高崎）
宮本航雅（日大豊山）
市川琢磨（駒場学園）
尼形知樹（千葉明徳）
【捕手】
☆鶴田尚冴（富山商）
☆高橋賢（豊川）
奥田凌向（新潟明訓）
【内野】
渡辺暁斗（昌平）
坂本大河（加藤学園）
☆森田瑞貴（霞ケ浦）
末次佑行（佐久長聖）
宇野日向（武相）
鈴木真心（桐光学園）
【外野】
北沢隼人（佐久長聖）
☆水嶋悠（中央学院）
小松政宗（工学院）
富永龍雅（国士舘）
☆は甲子園出場
▽新役員
【主将】
梅香拓海（上田西）
【副主将】
高松陸（浦和学院）
山岡航大（日大三）
【主務】
石栗美結（東海大菅生）
【副務】
坂本法（宇都宮南）
秋葉龍之介（健大高崎）