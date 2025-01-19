首都大学野球の桜美林大野球部は、この日までに総合型選抜（スポーツ）入試の合格者を発表した。昨夏の甲子園で大阪桐蔭を完封した西川大智（小松大谷）ら甲子園組6人に加え、プロ注目左腕の磯貝駿乃介（横浜商大高）、1メートル90の大型右腕でプロ志望届を提出した渡辺新（会津北嶺）ら20人。なお、新役員は以下の通り。

▽新入生

【投手】

☆西川大智（小松大谷）

磯貝駿乃介（横浜商大高）

渡辺新（会津北嶺）

☆仲本暖（健大高崎）

宮本航雅（日大豊山）

市川琢磨（駒場学園）

尼形知樹（千葉明徳）

【捕手】

☆鶴田尚冴（富山商）

☆高橋賢（豊川）

奥田凌向（新潟明訓）

【内野】

渡辺暁斗（昌平）

坂本大河（加藤学園）

☆森田瑞貴（霞ケ浦）

末次佑行（佐久長聖）

宇野日向（武相）

鈴木真心（桐光学園）

【外野】

北沢隼人（佐久長聖）

☆水嶋悠（中央学院）

小松政宗（工学院）

富永龍雅（国士舘）

☆は甲子園出場

▽新役員

【主将】

梅香拓海（上田西）

【副主将】

高松陸（浦和学院）

山岡航大（日大三）

【主務】

石栗美結（東海大菅生）

【副務】

坂本法（宇都宮南）

秋葉龍之介（健大高崎）