アーセナルvsアストン・ビラ 試合記録
【プレミアリーグ第22節】(エミレーツ スタジアム)
アーセナル 2-2(前半1-0)アストン・ビラ
<得点者>
[ー]ガブリエル・マルティネッリ(35分)、カイ・ハバーツ(55分)
[ス]ユーリ・ティーレマンス(60分)、オリー・ワトキンス(68分)
<警告>
[ー]ミケル・アルテタ(30分)、レアンドロ・トロサール(67分)、ラヒーム・スターリング(90分+4)
[ス]イアン・マートセン(20分)、ブバカル・カマラ(78分)、モーガン・ロジャーズ(90分+5)、ウナイ・エメリ(63分)
観衆:60,067人
アーセナル 2-2(前半1-0)アストン・ビラ
<得点者>
[ー]ガブリエル・マルティネッリ(35分)、カイ・ハバーツ(55分)
[ス]ユーリ・ティーレマンス(60分)、オリー・ワトキンス(68分)
<警告>
[ー]ミケル・アルテタ(30分)、レアンドロ・トロサール(67分)、ラヒーム・スターリング(90分+4)
[ス]イアン・マートセン(20分)、ブバカル・カマラ(78分)、モーガン・ロジャーズ(90分+5)、ウナイ・エメリ(63分)
観衆:60,067人