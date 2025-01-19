ビレムvsフェイエノールト スタメン発表
[1.18 オランダ・エールディビジ第19節](ヴィレムII・スタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ビレム]
先発
GK 1 トマ ディディヨン
DF 4 E. Schouten
DF 5 R. Sigurgeirsson
DF 30 R. Behounek
DF 33 T. St. Jago
MF 6 ボリス ランベルト
MF 7 N. Doodeman
MF 8 J. Bosch
MF 16 R. Meerveld
MF 17 P. Joosten
FW 18 J. Bokila
控え
GK 24 C. van den Berg
GK 41 M. Schut
DF 25 M. Tirpan
DF 48 J. Mathijsen
MF 14 シセ サンドラ
MF 50 P. van Loon
FW 11 E. Kehrer
FW 19 ユセフ シラ
FW 21 A. Fatah
FW 35 K. Razak
監督
マースピーター
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
※28:00開始
<出場メンバー>
[ビレム]
先発
GK 1 トマ ディディヨン
DF 4 E. Schouten
DF 5 R. Sigurgeirsson
DF 30 R. Behounek
DF 33 T. St. Jago
MF 6 ボリス ランベルト
MF 7 N. Doodeman
MF 8 J. Bosch
MF 16 R. Meerveld
FW 18 J. Bokila
控え
GK 24 C. van den Berg
GK 41 M. Schut
DF 25 M. Tirpan
DF 48 J. Mathijsen
MF 14 シセ サンドラ
MF 50 P. van Loon
FW 11 E. Kehrer
FW 19 ユセフ シラ
FW 21 A. Fatah
FW 35 K. Razak
監督
マースピーター
[フェイエノールト]
先発
GK 1 ジュスティン バイロー
DF 3 T. Beelen
DF 16 ウーゴ・ブエノ
DF 18 G. Trauner
DF 26 G. Read
MF 6 R. Zerrouki
MF 10 C. Stengs
MF 14 Igor Paixão
MF 23 A. Hadj Moussa
MF 27 A. Milambo
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
控え
GK 21 P. Andreev
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 5 G. Smal
DF 15 F. González
DF 20 J. Mitchell
MF 24 G. Zechiël
FW 9 上田綺世
FW 17 L. Ivanušec
FW 19 J. Carranza
FW 38 イブラヒム・オスマン
監督
ブライアン プリスケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります