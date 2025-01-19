[1.18 オランダ・エールディビジ第19節](ヴィレムII・スタディオン)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ビレム]

先発

GK 1 トマ ディディヨン

DF 4 E. Schouten

DF 5 R. Sigurgeirsson

DF 30 R. Behounek

DF 33 T. St. Jago

MF 6 ボリス ランベルト

MF 7 N. Doodeman

MF 8 J. Bosch

MF 16 R. Meerveld

MF 17 P. Joosten

FW 18 J. Bokila

控え

GK 24 C. van den Berg

GK 41 M. Schut

DF 25 M. Tirpan

DF 48 J. Mathijsen

MF 14 シセ サンドラ

MF 50 P. van Loon

FW 11 E. Kehrer

FW 19 ユセフ シラ

FW 21 A. Fatah

FW 35 K. Razak

監督

マースピーター

[フェイエノールト]

先発

GK 1 ジュスティン バイロー

DF 3 T. Beelen

DF 16 ウーゴ・ブエノ

DF 18 G. Trauner

DF 26 G. Read

MF 6 R. Zerrouki

MF 10 C. Stengs

MF 14 Igor Paixão

MF 23 A. Hadj Moussa

MF 27 A. Milambo

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

控え

GK 21 P. Andreev

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 5 G. Smal

DF 15 F. González

DF 20 J. Mitchell

MF 24 G. Zechiël

FW 9 上田綺世

FW 17 L. Ivanušec

FW 19 J. Carranza

FW 38 イブラヒム・オスマン

監督

ブライアン プリスケ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります