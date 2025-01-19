ヘタフェvsバルセロナ スタメン発表
[1.18 ラ・リーガ第20節](コリセウム・アルフォンソ・ペレス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 2 ジェネ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 11 カルレス・アレニャ
MF 29 Coba
FW 6 クリスタンタス・ウチェ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 フアン・ベロカル
DF 7 アレックス・ソラ
DF 28 I. Bekhoucha
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 10 ベルトゥ・ユルドゥルム
FW 17 カルレス・ペレス
FW 18 アルバロ・ロドリゲス
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 36 アブドゥライェ・ケイタ
FW 38 Martín Cuéllar
監督
ホセ・ボルダラス
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※29:00開始
<出場メンバー>
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 21 フアン・イグレシアス
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
MF 2 ジェネ
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 11 カルレス・アレニャ
MF 29 Coba
FW 6 クリスタンタス・ウチェ
GK 1 イジー・レターチェク
DF 4 フアン・ベロカル
DF 7 アレックス・ソラ
DF 28 I. Bekhoucha
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 10 ベルトゥ・ユルドゥルム
FW 17 カルレス・ペレス
FW 18 アルバロ・ロドリゲス
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 36 アブドゥライェ・ケイタ
FW 38 Martín Cuéllar
監督
ホセ・ボルダラス
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
MF 6 ガビ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 20 ダニ・オルモ
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 7 フェラン・トーレス
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります