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気象台は、午前4時7分に、なだれ注意報を長野市、乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】長野県・長野市、乗鞍上高地、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表（雪崩注意報）

長野県では、19日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部、中部では、20日までなだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長野市
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■乗鞍上高地
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■中野市
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■大町市
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■飯山市
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■白馬村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■小谷村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■高山村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■山ノ内町
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■木島平村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■野沢温泉村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■信濃町
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■小川村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■飯綱町
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒

■栄村
□なだれ注意報【発表】
　20日にかけて警戒