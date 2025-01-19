¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á±Û²¬Íµµ®¡õ¾¾ºêÍ´²ð¡¢¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë·èÄê ÃçÎÉ¤·¡È¤«¤¨¤ë¡É¥³¥ó¥Ó¤Ë¡ÚA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/19¡Û¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î±Û²¬Íµµ®¤È¾¾ºêÍ´²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¡Ê2025Ç¯5·î31Æü¡Á6·î1Æü¡§°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»ÔÌ±²ñ´Û¡¿6·î6Æü¡Á8Æü¡§Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¡¿6·î12Æü¡Á22Æü¡§Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡Ë¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¿ôÂ¿¤¯¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¨ËÜºî²È¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥Ù¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ÖFrog and Toad¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊË®Âê¡§¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ë¡£ÃçÎÉ¤·¤Õ¤¿¤ê¤Î¤«¤¨¤ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤Ç¡¢°¦¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÄÌ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÂº¤µ¤äÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â1980Ç¯¤«¤é¾®³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½é¤ÎËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤¿¤¤¤Þ¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖFrog and Toad¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¤â¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¡×¤Î4ºî¤Î³¨ËÜ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢2003Ç¯¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¾å±é¤µ¤ì¡¢¥È¥Ë¡¼¾Þ¤Ç3ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2006Ç¯¤Ë½é±é¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2007Ç¯¡¢2009Ç¯¡¢2015Ç¯¡¢2017Ç¯¤È·«¤êÊÖ¤·¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜºî¤ò¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡õ¥¥ã¥¹¥È¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£±é½Ð¤Ï¡¢¶áÇ¯ÏÃÂê¤Î2.5¼¡¸µ¸ø±é¤ä¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ÀºÌ©¤Êµº¶Ê¤ÎÆÉ²ò¤È¶õ´Ö±é½Ð¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¸µµÈÍÇÂÙ»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î±Û²¬¡¢¾¾ºê¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥Ö¥ë¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌ¥¤»¤¿2¿Í¤¬¡¢À³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÍ§¾ðÊª¸ì¤ò²Î¤ÈÍÙ¤ê¤È¤È¤â¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ìò¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¸¶ÅÄÍ¥°ì¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢²Î¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÈ´·²¤Î¥À¥ó¥¹ÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¾åÀî°ìºÈ¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤Î¼Â¼Ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤MARIA-E¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇÂàÃÄ¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦ÁÔ °ìÈÁ¤È¼ÂÎÏÇÉ¤¿¤Á¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÇÊõÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±éÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î±é·à¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿ºÍ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¡¢ºî·à¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¹¥¤¤ÊÂçÀèÇÚ¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö±é·à¡×¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£¤«¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¾å±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÀ§Èó·à¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡ª
¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¥ë¡Á¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¾¾ºêÍ´²ð¤Ç¤¹¡£º£²ó¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¸ø±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡ªËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¶µ²Ê½ñ¤â1¥Ú¡¼¥¸Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¥È¥¥¥¯¥¹¤·¤Æ¥È¥¥¡Á¥ë¡Á¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¾¾¡£
Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Î±éÌÜ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡É¿Í´Ö°Ê³°¡É¤ÎÌò¤É¤³¤í¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÀ¸¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢à¨ÃîÎà¡¦Î¾À¸Îà¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÈâ¤¬³«¤¯Í½´¶¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¡Ö´é¤¬·ã»÷¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÅÙ¡¹ÄºÂ×¤¹¤ë¾åÀî°ìºÈ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬º®Íð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²¡¤·½Ð¤·¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç±é·à¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÁÇÅ¨¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¿·¤·¤¤¡ÖFrog and Toad¡×¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤æ¤±¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ø¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤¯Á¡ºÙ¤ÊÀþ¤È¿¼¤¤ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¨¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê"²¿¤«"¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤¤Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢À¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³¨ËÜ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±ü¤Î¿¼¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿Í³°¤ÎÌò¤Ï»ä¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÌò¤Î²ÄÇ½À¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤²¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë
¢¡¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á±Û²¬Íµµ®¡õ¾¾ºêÍ´²ð¼ç±é¡ÖA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡×
¿ôÂ¿¤¯¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿20À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë³¨ËÜºî²È¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥í¡¼¥Ù¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ÖFrog and Toad¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊË®Âê¡§¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ë¡£ÃçÎÉ¤·¤Õ¤¿¤ê¤Î¤«¤¨¤ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨ËÜ¤Ç¡¢°¦¤é¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤òÄÌ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎÂº¤µ¤äÁê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â1980Ç¯¤«¤é¾®³Ø¹»¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ½é¤ÎËÜ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Ð¤¿¤¤¤Þ¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î±Û²¬¡¢¾¾ºê¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥Ö¥ë¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌ¥¤»¤¿2¿Í¤¬¡¢À³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¯¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÍ§¾ðÊª¸ì¤ò²Î¤ÈÍÙ¤ê¤È¤È¤â¤Ë±é¤¸¤ë¡£
¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤Ìò¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¸¶ÅÄÍ¥°ì¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢²Î¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÈ´·²¤Î¥À¥ó¥¹ÎÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¾åÀî°ìºÈ¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡§¥à¥Õ¥¡¥µ¡Ù¤Î¼Â¼Ì¿áÂØÈÇÀ¼Í¥¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤MARIA-E¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀãÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÇÂàÃÄ¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦ÁÔ °ìÈÁ¤È¼ÂÎÏÇÉ¤¿¤Á¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±é½Ð²È¡¦¸µµÈÍÇÂÙ»á¥³¥á¥ó¥È
¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÉáÊ×¤Ê¤â¤Î¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÇÊõÃµ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±éÌÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î±é·à¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿ºÍ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¡¢ºî·à¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¹¥¤¤ÊÂçÀèÇÚ¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡Ö±é·à¡×¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»×¤¤¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡±Û²¬Íµµ®¥³¥á¥ó¥È
¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£¤«¤é¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â¾å±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¾å±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤óÀ§Èó·à¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¼¡ª
¢¡¾¾ºêÍ´²ð¥³¥á¥ó¥È
¥È¥¥¥¯¥¹¥È¥¥¡Á¥ë¡Á¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¾¾ºêÍ´²ð¤Ç¤¹¡£º£²ó¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¸ø±é¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡ªËÍ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¶µ²Ê½ñ¤â1¥Ú¡¼¥¸Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¥È¥¥¥¯¥¹¤·¤Æ¥È¥¥¡Á¥ë¡Á¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¾¾¡£
¢¡¸¶ÅÄÍ¥°ì¥³¥á¥ó¥È
Éý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Î±éÌÜ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡É¿Í´Ö°Ê³°¡É¤ÎÌò¤É¤³¤í¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÀ¸¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÌò¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢à¨ÃîÎà¡¦Î¾À¸Îà¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëÈâ¤¬³«¤¯Í½´¶¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¡Ö´é¤¬·ã»÷¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤òÅÙ¡¹ÄºÂ×¤¹¤ë¾åÀî°ìºÈ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬º®Íð¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²¡¤·½Ð¤·¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¾åÀî°ìºÈ¥³¥á¥ó¥È
ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç±é·à¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÁÇÅ¨¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤â¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¿·¤·¤¤¡ÖFrog and Toad¡×¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤æ¤±¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MARIA-E¥³¥á¥ó¥È
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ø¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ¤Ç¤·¤¿¡£½À¤é¤«¤¯Á¡ºÙ¤ÊÀþ¤È¿¼¤¤ÎÐ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¨¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê"²¿¤«"¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤¤Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ´öÅÙ¤È¤Ê¤¯ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢À¤³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î³¨ËÜ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÁÔ°ìÈÁ
¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â±ü¤Î¿¼¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¿Í³°¤ÎÌò¤Ï»ä¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÌò¤Î²ÄÇ½À¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤²¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëÉñÂæ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û