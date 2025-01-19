アーセナルvsアストン・ビラ スタメン発表
[1.18 プレミアリーグ第22節](エミレーツ スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 47 M. Kacurri
MF 20 ジョルジーニョ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
GK 25 ロビン・オルセン
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 31 レオン・ベイリー
FW 9 ジョン・デュラン
FW 17 ドニエル・マーレン
監督
ウナイ・エメリ
※26:30開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 5 トーマス・パーティ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 49 M. Lewis-Skelly
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 41 デクラン・ライス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 47 M. Kacurri
MF 20 ジョルジーニョ
FW 30 ラヒーム・スターリング
FW 37 N. Butler-Oyedeji
FW 46 I. Kabia
監督
ミケル・アルテタ
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 5 タイロン・ミングス
DF 22 イアン・マートセン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
MF 44 ブバカル・カマラ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
GK 25 ロビン・オルセン
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 26 ラマレ ボハルデ
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 31 レオン・ベイリー
FW 9 ジョン・デュラン
FW 17 ドニエル・マーレン
監督
ウナイ・エメリ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります