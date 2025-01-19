シュツットガルトvsフライブルク 試合記録
【ブンデスリーガ第18節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)
シュツットガルト 4-0(前半3-0)フライブルク
<得点者>
[シ]アンソニー・ルオー(2分)、エルメディン・デミロビッチ(17分)、ニック・ボルテマーデ(45分+5)、デニズ・ウンダブ(80分)
<警告>
[シ]ヨシュア・バグノマン(11分)、エンゾ・ミロ(45分+5)、アタカン・カラソル(53分)、ヤコブ・ブルーン・ラーセン(82分)、デニズ・ウンダブ(84分)
[フ]パトリック・オスターハーゲ(15分)、フィリップ・ラインハート(45分+5)、J. Makengo(82分)
観衆:60,000人
└シュツットガルトが堂安律フル出場のフライブルクに4-0快勝! チェイス・アンリは欠場
シュツットガルト 4-0(前半3-0)フライブルク
<得点者>
[シ]アンソニー・ルオー(2分)、エルメディン・デミロビッチ(17分)、ニック・ボルテマーデ(45分+5)、デニズ・ウンダブ(80分)
<警告>
[シ]ヨシュア・バグノマン(11分)、エンゾ・ミロ(45分+5)、アタカン・カラソル(53分)、ヤコブ・ブルーン・ラーセン(82分)、デニズ・ウンダブ(84分)
[フ]パトリック・オスターハーゲ(15分)、フィリップ・ラインハート(45分+5)、J. Makengo(82分)
観衆:60,000人
└シュツットガルトが堂安律フル出場のフライブルクに4-0快勝! チェイス・アンリは欠場