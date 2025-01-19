【ブンデスリーガ第18節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)

シュツットガルト 4-0(前半3-0)フライブルク

<得点者>

[シ]アンソニー・ルオー(2分)、エルメディン・デミロビッチ(17分)、ニック・ボルテマーデ(45分+5)、デニズ・ウンダブ(80分)

<警告>

[シ]ヨシュア・バグノマン(11分)、エンゾ・ミロ(45分+5)、アタカン・カラソル(53分)、ヤコブ・ブルーン・ラーセン(82分)、デニズ・ウンダブ(84分)

[フ]パトリック・オスターハーゲ(15分)、フィリップ・ラインハート(45分+5)、J. Makengo(82分)

観衆:60,000人

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