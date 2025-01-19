ユベントスvsミラン スタメン発表
[1.18 セリエA第21節](アリアンツ・スタジアム)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 15 ピエール・カルル
DF 16 ウェストン・マッケニー
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 19 ケフレン・テュラム
MF 51 サムエル・ムバングラ
FW 11 ニコラス・ゴンサレス
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 2 アルベルト
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 17 V. Adžić
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 26 ドウグラス・ルイス
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
監督
チアゴ・モッタ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 80 ユヌス・ムサ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 73 F. Camarda
FW 77 B. Omoregbe
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※26:00開始
<出場メンバー>
[ユベントス]
先発
GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ
DF 4 フェデリコ・ガッティ
DF 15 ピエール・カルル
DF 16 ウェストン・マッケニー
DF 27 アンドレア・カンビアーゾ
MF 5 マヌエル・ロカテッリ
MF 8 トゥーン・コープマイネルス
MF 10 ケナン・ユルディズ
MF 19 ケフレン・テュラム
FW 11 ニコラス・ゴンサレス
控え
GK 1 マッティア・ペリン
GK 23 カルロ・ピンソーリョ
DF 2 アルベルト
DF 37 ニコロ・サヴォーナ
DF 40 ヨナス・ルーヒ
MF 17 V. Adžić
MF 21 ニコロ・ファジョーリ
MF 22 ティモシー・ウェア
MF 26 ドウグラス・ルイス
FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ
監督
チアゴ・モッタ
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 80 ユヌス・ムサ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 20 アレックス・ヒメネス
DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 18 ケビン・ゼローリ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 73 F. Camarda
FW 77 B. Omoregbe
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります