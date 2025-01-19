[1.18 セリエA第21節](アリアンツ・スタジアム)

※26:00開始

<出場メンバー>

[ユベントス]

先発

GK 29 ミケーレ・ディ・グレゴリオ

DF 4 フェデリコ・ガッティ

DF 15 ピエール・カルル

DF 16 ウェストン・マッケニー

DF 27 アンドレア・カンビアーゾ

MF 5 マヌエル・ロカテッリ

MF 8 トゥーン・コープマイネルス

MF 10 ケナン・ユルディズ

MF 19 ケフレン・テュラム

MF 51 サムエル・ムバングラ

FW 11 ニコラス・ゴンサレス

控え

GK 1 マッティア・ペリン

GK 23 カルロ・ピンソーリョ

DF 2 アルベルト

DF 37 ニコロ・サヴォーナ

DF 40 ヨナス・ルーヒ

MF 17 V. Adžić

MF 21 ニコロ・ファジョーリ

MF 22 ティモシー・ウェア

MF 26 ドウグラス・ルイス

FW 9 ドゥシャン・ブラホビッチ

監督

チアゴ・モッタ

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 10 ラファエル・レオン

FW 80 ユヌス・ムサ

FW 90 タミー・エイブラハム

控え

GK 57 マルコ・スポルティエッロ

GK 96 L. Torriani

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 20 アレックス・ヒメネス

DF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ

DF 33 D. Bartesaghi

MF 18 ケビン・ゼローリ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 73 F. Camarda

FW 77 B. Omoregbe

監督

セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります