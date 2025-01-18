LAÂç²ÐºÒ¤á¤°¤ê¿Ê¤à¡ÈÀ¯¼£ÌäÂê²½¡É¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤Ë
ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£½¢Ç¤Á°¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î²á·ã¤Ê¸ÀÆ°¤Ï¡¢Ì¤Á¾Í¤ÎÂç²ÐºÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈïºÒÃÏ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê1·î18ÆüOA¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ë
¢£Éü¶½»Ù±ç¤Ë¾ò·ï¤â¡©
²áµîºÇ°¤Î²ÐºÒ¤¬Â³¤¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë27¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Æ¼º¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·úÊª¤Ï1Ëü2000Åï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ø¡£
Êó¹ð¡¦ºû¸¶²ÃÆà»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÆ»Ï©¤Ï¤¤Î¤¦Î©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÌÌ¤¬¾Æ¤±²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¾Ç¤²½¤¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Þ¤À¤Ë½»Âð³¹¤Î¶á¤¯¤Ç¤â»³²Ð»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î²ç¾ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤â¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹»á¤¬6³ä¶á¤¤É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿¿¤ÎÈá·à¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÊÌ±¼çÅÞ¤Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤È¸½À¯¸¢¤Î²á¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Éü¶½¤Ï»ä¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×
ÁáÂ®¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¯Å¨¤Ç¤¢¤ëÌ±¼çÅÞ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¥Ë¥å¡¼¥µ¥à»á¤ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÄ¹¤é¤òÈãÈ½¡£µîÇ¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô¤¬¾ÃËÉ¶É¤ÎÍ½»»¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤âÈï³²¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¤¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó²¼±¡µÄÄ¹¤â¡£
¶¦ÏÂÅÞ ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡µÄÄ¹
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤À¡£½£¤äÃÏ¸µ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ç¡¢¿¦Ì³¤ÎÂÕËý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Éü¶½»Ù±ç¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¡Ö¾ò·ï¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×
Éü¶½»Ù±ç¤ò¡¢À¯¼£¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±¼çÅÞ ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤ÎÃË¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ÐºÒ¤òÀ¯¼£¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÈïºÒ¼Ô¤Ï¡£
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤é¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö²Ð¤ÏËÜÅö¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²È¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù±ç¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤Ç»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È
º£·î7Æü°Ê¹ß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î10¤«½ê°Ê¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢17Æü¸½ºß¤âÇ³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¤«½ê¡£¹âµé½»ÂðÃÏÉÕ¶á¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º²ÐºÒ¡×¤Ç¤Ï39¡ó¤·¤«ÄÃ²Ð¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥¤¡¼¥È¥ó²ÐºÒ¡×¤Ç¤â65¡ó¤·¤«ÄÃ²Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë20Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÇºÆ¤Ó¡¢´¥¤¤¤¿¶¯É÷¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÉ÷¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É÷Â®35¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´ë¶È
¡Ö½éÆü¤ÎÌë¤Ë²¿ÅÙ¤â¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¶¯É÷¤Ç°ú¤ÊÖ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÐºÒ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×
Åö»þ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÉ÷¡×¤ÏÉ÷Â®40¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð¡¦ºû¸¶²ÃÆà»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Æ¥ó¥È¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢Âô»³¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë»Ù±ç³èÆ°¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦µÈÅÄËãÌéÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â5Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÈòÆñÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÈ¯À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤âµ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¢Êª¤¬¡ÈÇ³ÎÁ¡É¤Ë¡©Èï³²³ÈÂç¤Î°ì°ø¤«
Êó¹ð¡¦ºû¸¶²ÃÆà»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡ÖÇ³¤¨¤¿½»Âð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊâÆ»¤Ë¤Ï¼ÇÀ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°ìÂÓ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¢Êª¤Î´¥Áç¡£¤³¤ì¤¬²ÐºÒÈï³²³ÈÂç¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏºòÅß¤ËÎãÇ¯¤Î2ÇÜ¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½Õ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¿¢Êª¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢±«¤Ï¤³¤Î8¥«·î´Ö¤Ç7¡¥4¥ß¥ê¤·¤«¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¢Êª¤Ï¤³¤ÎµÏ¿Åª´¥Áç¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¡ÈÇ³ÎÁ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²ÐºÒ¤¬Â¿¤¤¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿¢Êª¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
ÆüËÜÂç³ØÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉô¡¡¶úÅÄ·½»Ê¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤È²ÐºÒ¤Î¸å¡¢¹¤¬¤ëÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤ÆÃÄ§¤Î¿¢Êª¤¬¤É¤ó¤É¤ó»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°Íè¼ï¤¬Â¿¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿³°Íè¿¢Êª¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Þ¥¦¥¤Åç¤Î²ÐºÒ¤Î»þ¤Ë¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤«¤é¥ä¥®¤òÊü¤Ã¤Æ¶î½ü¤¹¤ë»î¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥ä¥®¤ò»È¤Ã¤¿³°Íè¿¢Êª¶î½ü¶È¼Ô
¡ÖÃÏÌ£¤Ê»ö¶È¤Ê¤Î¤ÇÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¾ÃËÉ¶É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈï³²³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤ÎÁð¤Ï´¢¤ê¼è¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Éü¶½»Ù±ç¤Ë¾ò·ï¤â¡©
²áµîºÇ°¤Î²ÐºÒ¤¬Â³¤¯¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë27¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¾Æ¼º¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿·úÊª¤Ï1Ëü2000Åï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ïµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ø¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÆ»Ï©¤Ï¤¤Î¤¦Î©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£°ìÌÌ¤¬¾Æ¤±²¿¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¾Ç¤²½¤¤¤â¤·¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Þ¤À¤Ë½»Âð³¹¤Î¶á¤¯¤Ç¤â»³²Ð»ö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î²ÐºÒ¤òÀ¯¼£ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â¡£¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î²ç¾ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¤â¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹»á¤¬6³ä¶á¤¤É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿¿¤ÎÈá·à¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÊÌ±¼çÅÞ¤Î¡Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤È¸½À¯¸¢¤Î²á¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Éü¶½¤Ï»ä¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×
ÁáÂ®¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÀ¯Å¨¤Ç¤¢¤ëÌ±¼çÅÞ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÎ»ö¥Ë¥å¡¼¥µ¥à»á¤ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÄ¹¤é¤òÈãÈ½¡£µîÇ¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»Ô¤¬¾ÃËÉ¶É¤ÎÍ½»»¤ò¸º¤é¤·¤¿¤³¤È¤âÈï³²¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¤¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó²¼±¡µÄÄ¹¤â¡£
¶¦ÏÂÅÞ ¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÏ¢Ë®µÄ²ñ²¼±¡µÄÄ¹
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤À¡£½£¤äÃÏ¸µ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ç¡¢¿¦Ì³¤ÎÂÕËý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Éü¶½»Ù±ç¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¡Ö¾ò·ï¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡×
Éü¶½»Ù±ç¤ò¡¢À¯¼£¤Î¶î¤±°ú¤¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤ËÌ±¼çÅÞ¤ÏÌÔÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±¼çÅÞ ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö
¡Ö¤¢¤ÎÃË¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²ÐºÒ¤òÀ¯¼£¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÈïºÒ¼Ô¤Ï¡£
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤é¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤òÅ±ÇÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈïºÒ¼Ô
¡Ö²Ð¤ÏËÜÅö¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²È¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù±ç¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤Ç»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È
º£·î7Æü°Ê¹ß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î10¤«½ê°Ê¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¤¹¤¬¡¢17Æü¸½ºß¤âÇ³¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¤«½ê¡£¹âµé½»ÂðÃÏÉÕ¶á¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¥Ñ¥ê¥»¡¼¥º²ÐºÒ¡×¤Ç¤Ï39¡ó¤·¤«ÄÃ²Ð¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¥¤¡¼¥È¥ó²ÐºÒ¡×¤Ç¤â65¡ó¤·¤«ÄÃ²Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë20Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÇºÆ¤Ó¡¢´¥¤¤¤¿¶¯É÷¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÉ÷¡×¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ê¥À¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É÷Â®35¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿´ë¶È
¡Ö½éÆü¤ÎÌë¤Ë²¿ÅÙ¤â¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¶¯É÷¤Ç°ú¤ÊÖ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÐºÒ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡×
Åö»þ¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ê¤ÎÉ÷¡×¤ÏÉ÷Â®40¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð¡¦ºû¸¶²ÃÆà»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö¤³¤Á¤é¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Æ¥ó¥È¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢Âô»³¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë»Ù±ç³èÆ°¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦µÈÅÄËãÌéÁª¼ê¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤â5Ëü¿Í°Ê¾å¤ËÈòÆñÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÈ¯À¸¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤âµ¯¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¢Êª¤¬¡ÈÇ³ÎÁ¡É¤Ë¡©Èï³²³ÈÂç¤Î°ì°ø¤«
Êó¹ð¡¦ºû¸¶²ÃÆà»Ò¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡ÖÇ³¤¨¤¿½»Âð¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊâÆ»¤Ë¤Ï¼ÇÀ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°ìÂÓ¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¢Êª¤Î´¥Áç¡£¤³¤ì¤¬²ÐºÒÈï³²³ÈÂç¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏºòÅß¤ËÎãÇ¯¤Î2ÇÜ¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½Õ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¿¢Êª¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾¡¢±«¤Ï¤³¤Î8¥«·î´Ö¤Ç7¡¥4¥ß¥ê¤·¤«¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¢Êª¤Ï¤³¤ÎµÏ¿Åª´¥Áç¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¡ÈÇ³ÎÁ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÎÓ²ÐºÒ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²ÐºÒ¤¬Â¿¤¤¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¿¢Êª¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä
ÆüËÜÂç³ØÀ¸Êª»ñ¸»²Ê³ØÉô¡¡¶úÅÄ·½»Ê¶µ¼ø
¡Ö¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡ËÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤È²ÐºÒ¤Î¸å¡¢¹¤¬¤ëÀ®Ä¹¤¬Áá¤¤ÆÃÄ§¤Î¿¢Êª¤¬¤É¤ó¤É¤ó»ÙÇÛÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°Íè¼ï¤¬Â¿¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿³°Íè¿¢Êª¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥Þ¥¦¥¤Åç¤Î²ÐºÒ¤Î»þ¤Ë¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢8Ç¯Á°¤«¤é¥ä¥®¤òÊü¤Ã¤Æ¶î½ü¤¹¤ë»î¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥ä¥®¤ò»È¤Ã¤¿³°Íè¿¢Êª¶î½ü¶È¼Ô
¡ÖÃÏÌ£¤Ê»ö¶È¤Ê¤Î¤ÇÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¾ÃËÉ¶É¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈï³²³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¼«Âð¼þÊÕ¤ÎÁð¤Ï´¢¤ê¼è¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£