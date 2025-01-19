ウエスト・ハムvsクリスタル・パレス スタメン発表
[1.18 プレミアリーグ第22節](ロンドン スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 33 エメルソン・パルミエリ
FW 14 モハメド・クドゥス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 42 カエラン ケイシー
DF 57 O. Scarles
MF 4 カルロス・ソレール
MF 39 アンディ・アービング
MF 61 L. Orford
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
グレアム・ポッター
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 42 K. Rodney
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
※24:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 19 エドソン アルバレス
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 29 アーロン・ワン・ビサカ
FW 14 モハメド・クドゥス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 42 カエラン ケイシー
DF 57 O. Scarles
MF 4 カルロス・ソレール
MF 39 アンディ・アービング
MF 61 L. Orford
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
グレアム・ポッター
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 34 チャディ・リアド
DF 58 C. Kporha
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 42 K. Rodney
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります