[1.18 ブンデスリーガ第18節](アリアンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

監督

ビンセント・コンパニ

[ボルフスブルク]

先発

GK 1 カミル・グラバラ

DF 2 キリアン・フィッシャー

DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス

DF 18 デニス・バブロ

DF 21 ヨアキム・メーレ

MF 24 ベンツェ・ダールダイ

MF 27 マクシミリアン・アルノルト

MF 31 ヤニック・ゲルハルト

MF 39 パトリック・ビマー

FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ

FW 10 ルーカス・ヌメチャ

控え

GK 29 マリウス・ミュラー

DF 3 セバスティアン・ボルナウ

MF 6 アステル・ブランクス

MF 8 サリフ・エズジャン

MF 32 マティアス・スバンベリ

FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン

FW 11 ティアゴ・トマス

FW 17 ケビン・ベーレンス

FW 23 ヨナス・ウィンド

監督

ラルフ・ハーゼンヒュットル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります