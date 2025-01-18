バイエルンvsボルフスブルク スタメン発表
[1.18 ブンデスリーガ第18節](アリアンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 18 デニス・バブロ
DF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 ベンツェ・ダールダイ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 39 パトリック・ビマー
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 10 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 29 マリウス・ミュラー
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
MF 6 アステル・ブランクス
MF 8 サリフ・エズジャン
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 23 ヨナス・ウィンド
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
※23:30開始
<出場メンバー>
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 9 ハリー・ケイン
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
監督
ビンセント・コンパニ
[ボルフスブルク]
先発
GK 1 カミル・グラバラ
DF 2 キリアン・フィッシャー
DF 4 コンスタンティノス・コウリエラキス
DF 18 デニス・バブロ
DF 21 ヨアキム・メーレ
MF 24 ベンツェ・ダールダイ
MF 27 マクシミリアン・アルノルト
MF 31 ヤニック・ゲルハルト
MF 39 パトリック・ビマー
FW 9 モハメド・エル・アミーン・アムーラ
FW 10 ルーカス・ヌメチャ
控え
GK 29 マリウス・ミュラー
DF 3 セバスティアン・ボルナウ
MF 6 アステル・ブランクス
MF 8 サリフ・エズジャン
MF 32 マティアス・スバンベリ
FW 7 アンドレアス・スコフ・オルセン
FW 11 ティアゴ・トマス
FW 17 ケビン・ベーレンス
FW 23 ヨナス・ウィンド
監督
ラルフ・ハーゼンヒュットル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります