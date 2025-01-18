シュツットガルトvsフライブルク スタメン発表
[1.18 ブンデスリーガ第18節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アミーン アル=ダキル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 8 エンゾ・ミロ
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 11 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 27 クリス・フューリッヒ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 25 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 33 J. Makengo
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※23:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アミーン アル=ダキル
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 29 アンソニー・ルオー
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 8 エンゾ・ミロ
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 27 クリス・フューリッヒ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 25 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
セバスティアン・ヘーネス
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 33 J. Makengo
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 44 J. Manzambi
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります