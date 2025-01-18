[1.18 ブンデスリーガ第18節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 2 アミーン アル=ダキル

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 29 アンソニー・ルオー

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 8 エンゾ・ミロ

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

FW 11 ニック・ボルテマーデ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 15 パスカル・シュテンツェル

DF 24 ユリアン・シャボット

MF 5 ヤニク・カイテル

MF 27 クリス・フューリッヒ

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 25 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

FW 26 デニズ・ウンダブ

監督

セバスティアン・ヘーネス

[フライブルク]

先発

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 M. Rosenfelder

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 34 M. Röhl

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 24 ヤニック フート

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 33 J. Makengo

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 44 J. Manzambi

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

監督

シュスターユリアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります