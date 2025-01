オープンワールドRPG「原神」の運営元として知られるCognosphereが、アメリカの連邦取引委員会(FTC)から、児童のプライバシー保護違反およびガチャに関して不当表示を行っていたと申し立てを受けた件で、2000万ドル(約31億円)の解決金の支払いと、16歳未満のユーザーによる親の同意なしのゲーム内購入禁止措置に合意しました。Genshin Impact Game Developer Will be Banned from Selling Lootboxes to Teens Under 16 without Parental Consent, Pay a $20 Million Fine to Settle FTC Charges | Federal Trade Commission

https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/01/genshin-impact-game-developer-will-be-banned-selling-lootboxes-teens-under-16-without-parentalVideo Game Maker Paying $20 Million in FTC Kid-Privacy Case - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-17/genshin-impact-video-game-maker-to-pay-20-million-in-ftc-caseFTC cracks down on Genshin Impact gacha loot box practiceshttps://www.bleepingcomputer.com/news/gaming/ftc-cracks-down-on-genshin-impact-gacha-loot-box-practices/訴状によると、Cognosphereは子どもたちに積極的に「原神」を売り込んで個人情報を収集し、児童オンラインプライバシー保護規則(COPPA)に違反していたとのこと。COPPAでは、13歳未満の子どもに対してオンラインサービスやウェブサイトを提供するにあたり、収集する個人情報について親に通知することや、収集した個人情報を利用する前に検証可能な親の合意を得ることが義務づけられています。しかし「原神」を開発したmiHoYo(HoYoverse)および運営を担当する子会社のCognosphereは、13歳未満の子どもがサービスを利用していることを知りながら、親の同意を得ることなく、またCOPPAの要件を順守することなく、子どもから個人情報を収集し、使用していたとのこと。また、「原神」ではキャラクターや武器を入手するための「祈願」と呼ばれる、いわゆるガチャシステムが導入されており、ガチャを回すためには「出会いの縁」か「紡がれた運命」を消費します。この「出会いの縁」「紡がれた運命」の入手はゲームプレイで行えるほか、同じくゲームプレイなどで入手できる「原石」からの交換が可能なほか、有償の「結晶凝結」で原石を購入し、さらに「出会いの縁」「紡がれた運命」に変換する形が可能です。このように、ガチャを回すに当たって複雑な仕組みが採用されていることは、星5キャラや星5武器を獲得するために実際に必要となるお金がいくらなのかがわかりにくくなり、混乱を招いているとのこと。さらに、星5キャラや星5武器は期間限定の「祈願」でしか入手できず、そのことをゲーム内バナーや、インフルエンサーによる「ガチャ動画」などで煽り立てているとも指摘されています。訴えを受けて、Cognosphereは解決金2000万ドルを支払った上で、申し立てに対応するための変更を行う方針を明らかにしました。Cognosphereが求められている対応は以下の通りです。・16歳未満の子どもが、親の明示的な同意なしにルートボックス(原神でいう「祈願」)を購入することを禁止する・消費者がリアルマネーで直接購入できるオプションを提供することなく、仮想通貨でルートボックスを販売することの禁止・ルートボックスの確率、価格、特徴について虚偽の説明をすることの禁止・ルートボックスのオッズと複数段階の仮想通貨のレートを開示すること・13歳未満の子どもから収集した個人情報は、保護者の同意がない限り削除すること・告知と同意に関する要件を含むCOPPAを順守すること